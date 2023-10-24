Brezilya’da 'öğrencileri sevmediğini' söyleyen 15 yaşındaki saldırgan okulu bastı: 1 ölü 3 yaralı

Brezilya’da 15 yaşındaki bir öğrencinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda 1 öğrenci hayatını kaybetti 3 öğrenci ise yaralandı.

Brezilya’da 15 yaşındaki bir kız öğrencinin okulda düzenlediği silahlı saldırıda, 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı.



Brezilya’nın Sao Paulo kentinde bulunan Sapopemba aslı devlet okulunda, 15 yaşındaki bir kız öğrenci silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda, 1 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci de yaralandı. Saldırgan öğrenci, polis tarafından tutuklandı.

Yetkililer, saldırganın bu saldırıyı bir hafta öncesinden sosyal medya hesabından duyurduğunu ve saldırıyı diğer öğrencileri “sevmediği için” yapacağını ifade ettiğini aktardı.



Okulun güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alınan saldırıda, yüzü maskeli saldırganın sınıfa girerek rastgele öğrencilerin üzerine ateş ettiği ve merdivenlerden inen bir kız öğrencinin arkasında gelerek kafasından vurduğu görüldü.



AYNI SENE İÇİNDE İKİNCİ OKUL SALDIRISI



Bu sene Sao Paulo’da bir okula ikinci kez silahlı saldırı düzenlenirken, Sao Paulo hükümeti saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu sabah Sapopemba devlet okulunda yaşanan saldırıdan ötürü çok üzgünüz ve kurbanların ailelerinin acılarını paylaşıyoruz. Şu an önceliğimiz kurbanlara yardım etmek, diğer öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere psikolojik destek vermektir” denildi.



30 BİN İHBARDA 400 KİŞİ TUTUKLANMIŞ



Adalet ve Güvenlik Bakanı Flavio Dino, saldırının ardından Bakanlığın Sao Paulo güvenlik güçleriyle ortak çalışacağını bildirdi. Bakanlık, geçtiğimiz nisan ayında Güvenli Okul platformu kurulduğundan bu yana yaklaşık 30 bin silahlı saldırı ihbarı aldıklarını, bunlardan 400’en fazla şüphelinin saldırı ihtimali gerekçesiyle tutuklandığını belirtti.



Santa Katerina eyaletinde bir kreşte yaşları 4 ve 7 arasında değişen 4 çocuğun öldürülmesi sonrası kurulan söz konusu platform, saldırganların saldırılarını genelde sosyal medya hesaplarında paylaşmasından yola çıkarak inceleme yapıyor.