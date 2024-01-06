Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo hayatını kaybetti

Hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi olan Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Brezilyalı futbol efsanesi Mario Zagallo, 92 yaşında yaşamını yitirdi. Kariyeri başarılar ve rekorlarla dolu olan Zagallo, dünya tarihinin en büyük futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, sabah saatlerinde yaptığı açıklamayla Zagallo'nun ölümünü "Futbolumuzun bu büyük kahramanının aramızdan ayrılışının üzüntüsünü yaşıyoruz. Ailesine ve taraftarlarına dayanışma dileklerimizi sunuyoruz" sözleriyle duyurdu.

Zagallo'nun dünya futbol tarihinde elde ettiği en büyük rekor, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Dünya Kupası'nı kazanan ilk kişi olmasıydı.

ZAGALLO'NUN KARİYERİ

9 Ağustos 1931'de doğan Zagallo, 26 yaşında Brezilya Milli Takımı'nda oynamaya başladı. Futbol kariyerinin tamamını Brezilya'da geçiren ve 1966'da kariyerine son veren Zagallo, bu süreçte Pele, Garrincha, Didi, Vava gibi efsanelerle oynadığı Brezilya Milli Takımı formasıyla 1958 ve 1962'de Dünya Kupası'nı kazandı.

Zagallo, 1958 finalinde Brezilya'nın İsveç'i 5-2 yendiği maçta takımının 4. golünü kaydetti.

1966'da futbolu bırakan Zagallo, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı. Brezilya Milli Takımı'nın başına geçen Zagallo, uzun süre birlikte oynadığı oyuncuların başında yer aldığı 1970 Dünya Kupası'nda takımıyla teknik direktör olarak da Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve tarihe geçti.

Pele, Carlos Alberto, Jairzinho ve Rivelino gibi diğer efsanelerin yer aldığı takım, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Zagallo Brezilya Milli Takmı'nın başında 1974'teki Dünya Kupası'nda da yer aldı. Pele'nin futbolu bırakmasıyla biraz zayıflayan takım, Almanya'nın şampiyon olduğu turnuvayı 4'üncü tamamladı.

1990'LARDA BREZİLYA

Zagallo, farklı ülkelerde çalıştıktan sonra Brezilya'ya geri döndü. 1994'te Dünya Kupası'nı tekrar kazanan takımın teknik heyetinde yer alan Zagallo, turnuvanın ardından görevden ayrılan Carlos Alberto Parreira yerine yeniden takımın başına geçti. 1998 yılında Dünya Kupası'nda yine final gören Zagallo yönetimindeki Brezilya, Zidane'ın 2 gol attığı finalde Fransa'ya 3-0 kaybederek turnuvayı ikinci tamamladı.

Zagallo, 2006 yılına kadar Brezilya Milli Takımı'nda sportif direktör olarak görev yaptıktan sonra 75 yılında emekliye ayrıldı.

Sağlık sorunları 2005'te başlayan Zagallo, geçirdiği mide ameliyatının ardından bir aydan fazla hastanede kaldı.

Sırt enfeksiyonu nedeniyle 2014 Dünya Kupası'ndan hemen önce 12 gün hastanede kalan Zagallo açılış maçını izlemek için taburcu edildi ve o turnuvada elçi olarak görev yaptı.