BRICS’i reddetti

Arjantin Devlet Başkanlığına seçildiğinden beri neoliberal politikalar uygulayacağını söyleyen aşırı sağcı Milei, ülkenin BRICS’e katılmasının "uygun olmayacağını" açıkladı. Milei, üye ülkelere ise ticaret kapısını kapatmadı.

DIŞ HABERLER SERVİSİ

Merkez bankasını feshetmek, organ satışını yasallaştırmak gibi çağdışı fikirleriyle tanınan aşırı sağcı Arjantin devlet başkanı Javier Milei, ülkenin BRICS'e katılmasına yönelik birliğin üye ülkeri olan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika liderlerine hitaben yazdığı mektupta Arjantin'in tam üye olarak katılması için zamanın "uygun" olmadığını söyledi. Milei her ne kadar BRICS'e katılmayı "uygun görülmediğini" duyursa da üye ülkelere yönelik ticaret kapılarını ise kapatmayarak ilişkilerin devam edeceğini vurguladı.

Arjantin, Ağustos ayında Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan ve 11 ülkeden oluşan bloğa katılmaya davet edilen altı ülkeden biriydi ve 1 Ocak 2024'te üye olması planlanıyordu. Ancak Milei, BRICS ülkeleri ile ikili ilişkilerini tam olarak kesmeyeceklerini ve özellikle ekonomik konularda temasta bulunmaya devam edeceklerini dile getirdi. BRICS şu anda dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40'ını ve dünya GSYH'sinin dörtte birinden fazlasını oluşturuyor.

Milei'nin selefi, eski merkez sol başkan Alberto Fernández, ittifaka katılmayı yeni pazarlara ulaşmak için bir fırsat olarak desteklemişti. Milei, göreve geldiğinde dış politika da, başta ABD ve İsrail olmak üzere "batının özgür ulusları" ile tam bir uyum içinde olduğunu ilan etmişti. Başkanlık kampanyası boyunca Milei ayrıca "komünizmle" yönetilen ülkeleri hedef aldı ve Güney Amerika'da artan Çin yatırımlarına rağmen bu ülkelerle diplomatik ilişkilerini sürdürmeyeceğini açıkladı.

POLİTİKALARININ SONUCU

Aşırı enflasyon ve hızla artan yoksulluk karşısında can çekişen Arjantin ekonomisini dramatik vaatlerle düzelteceğini belirten Milei Arjantin’de kısa bir süre önce iktidara gelmişti. Uzun zamandır ekonomik kriz içinde boğulan Arjantin’de iktidara geldiği günden beri neoliberal politikalar çerçevesinde hareket eden ve kendisini “anarko-kapitalist” olarak tanımlayan aşırı sağcı popülist lider Milei, uyguladığı köktenci ekonomik politikalar sebebiyle Arjantin halkı tarafından protesto ediliyor. Devletin tekelinde bulunan şirketlerin özelleştirilmesinin önünü açan, doğum izni dâhil olmak üzere işçilerin birçok hakkını ortadan kaldırmaya çalışan, ihracat sınırlamalarına son veren, konut kiralama ve toprak mülkiyeti yasalarını yabancı yatırımın önünü açacak şekilde değiştiren, kamu ihalelerinin çoğunu iptal eden bir kararname yayımlamıştı.

Milei, merkez bankasını kapatıp ülkenin para birimi olan Arjantin pesosunu Amerikan dolarına çevirmek istediği yönünde açıklamalarda da bulunmuştu