Broşür dağıtan İYİ Partili gençler gözaltında: Akşener'den açıklama

İstanbul'da AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının olduğu "Türkiye'nin Araplaşması için oyunuzu bize vermeye devam edin" yazılı broşür dağıtan 3 İYİ Partili gözaltına alındı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tepki gösterdi.

İstanbul'da İYİ Parti Gençlik Kolları'ndan üç kişi, üzerinde AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı "Türkiye'nin Araplaşmaması için oyunuzu bize vermeye devam edin" yazılı broşür dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partinin Gençlik Kolları'ndan Baturalp Akalın, Oğuz Talha Uz ve Akif Demirel'in gözaltına alınması hakkında açıklama yaptı.

Akşener, sosyal medya platformu X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında. İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor. İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu anda karakolda ifade veriyor. Süreci arkadaşlarımla birlikte bizzat takip ediyorum. Gencecik evlatlarımızı tutuklayarak ülkemizdeki acı gerçekleri örtmeye çalışanlar şunu çok iyi bilsin ki; Sizde her türlü zulüm varsa; bizde de her koşulda mukavemet var."

Türksüz Türkiye hayal edenler bu gece de iş başında…



İktidar, Türklük ile olan mücadelesini şimdi de gençler üzerinden sürdürmeye devam ediyor.



İstanbul İl Gençlik Kollarımızdan Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel sadece demokratik haklarını kullandıkları için şu… — Meral Akşener (@meral_aksener) January 2, 2024

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NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Gençlik Kolları üyesi Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel, İstanbul Beşiktaş'ta üzerinde AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin fotoğraflarının bulunduğu "Türkiye'nin Araplaşması için oyunuzu bize vermeye devam edin" yazılı broşür dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.

Gençlerden Oğuz Talha Uz'un İYİ Parti Çanakkale milletvekili Rıdvan Uz'un, Baturalp Akalın'ın ise İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Tolga Akalın’ın oğlu olduğu anlaşılmıştı.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, gözaltı kararının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda " Oğuz Talha Uz, Baturalp Akalın ve Akif Demirel tertemiz, pırıl pırıl genç vatanseverlerdir. Yaptıkları işte hatalı hiçbir şey yok.

Görüşlerini en demokratik yolla ifade etmek istemişler. Söylediklerinde gerçek olmayan ne? Türk gencine, İYİ Partili kardeşlerimize fikrinden dolayı dokunamazsınız." ifadelerini kullanmıştı.