Brüksel’de kemer sıkma politikaları protesto edildi

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Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaklaşık bin işçi, Avrupa Birliği’nin (AB) kamu harcamalarını azaltmaya yönelik mali reformuna karşı gösteri düzenledi. Belçika’daki FTGB İşçi Sendikası’nın çağrısıyla işçiler Brüksel’de AB ülkelerinin maliye bakanlarının toplantı gerçekleştirdiği AB Konseyi binası önünde bir araya geldi. “Hiçbir şekilde ödemeyeceğiz” ve “Kemer sıkmaya hayır” yazan pankartlar açan protestocular, AB politikalarını eleştiren sloganlar attı.

Kamu harcamalarının azaltılmamasını isteyen işçiler, yüksek gelirlilerden daha fazla vergi alınmasını talep ediyor. En yüksek kamu borç oranına sahip ülkeler arasında yer alan Belçika’nın mali reformla kemer sıkması ve gelecek birkaç yılda yaklaşık 30 milyar avro tasarruf etmesi gerekecek. Bu nedenle Belçika’nın sağlık, eğitim, ulaşım gibi sosyal harcamalarda ciddi miktarda kesinti yapması öngörülüyor.