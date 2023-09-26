BTK'de 'Starlink' toplantısı

BTK'de Starlink uydusunun Türkiye’de faaliyete geçmesi ile ilgili yapılan başvuruya ilişkin istişare toplantısı yapıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Uzayda önemli çalışmalara imza atan kim olursa olsun, şartlarımıza uydukları ve gerekli izinleri aldıkları müddetçe onlarla birlikte çalışmak bizleri mutlu eder" dedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX firmasının, Türkiye’deki hizmetlerini genişletmek ve Starlink uydusunu Türkiye’de faaliyete geçirmek için BTK'ye resmi başvuruda bulunmasının ardından; BTK’da 'Düşük Yörünge Uyduları Üzerinden Geniş Bant İnternet Hizmeti Sunumuna Yönelik İstişare Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıya, uydu hizmetleriyle ilgili paydaşlar, haberleşme sektörünün temsilcileri ve SpaceX firmasından yetkililer katıldı.

Burada konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, uzay faaliyetlerinin günümüzde tüm ülkeler için hayati bir önem kazandığını ve uzaya konuşlandırılan sistemler hangi ülkeye aitse o ülkeye coğrafi kısıtlamalardan bağımsız imkanlar ve kabiliyetler sunduğunu belirtti.

Sayan, "Bu imkan ve kabiliyetlerden biri de uydular üzerinden sunulan internet hizmeti. Elektronik haberleşme hizmetleri uzun zamandır temel olarak karasal sabit ve mobil şebekeler üzerinden, alternatif olarak da uydular üzerinden sunulabilen bir hizmet iken, günümüzde özellikle düşük yörünge uyduları üzerinden geniş bant internet hizmetinin sunumunun mümkün hale gelmesi ile birlikte haberleşme hizmetinin adeta karadan uzaya taşındığı bir dönemin başlangıcını yapıyoruz" diye konuştu.

"ULUSAL OTORİTELERİN POLİTİKALARINA UYGUN OLMALILAR"

Düşük Yörünge Uyduları üzerinden geniş bant internet sunumunun dünya gündeminde tekrar yerini aldığını söyleyen Sayan, Starlink’in bugün 4 binden fazla aktif uydu ile dünyanın farklı ülkelerinde hizmet sunmaya başladığını aktardı. Sayan, Türkiye’de de Türksat’ın uydu hizmetlerine yönelik çalışmalarının yanı sıra Plan-S, Hello Space, Fergani Uzay Teknolojileri gibi başka firmaların da düşük yörünge uyduları üzerinden çalışmaları bulunduğunu belirtti. Sayan, düşük yörünge uyduları üzerinden tüm dünyada hizmet sunmayı hedefleyen firmalardan; Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) düzenlemeleri ve ulusal otoritelerin politika ve düzenlemelerine uygun hareket etmelerinin beklendiğini vurguladı.

Daha sonra basına kapalı olarak devam eden toplantıda; Starlink uydusu hakkında sektör paydaşlarıyla fikir alışverişinde bulunuldu ve SpaceX firmasından yetkililerin sunum gerçekleştirdi öğrenildi.