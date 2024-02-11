BTK harekete geçti: Elektronik cihazlarda ortak şarj dönemi

Avrupa Birliği'nin yıl sonu itibarıyla satılan tüm elektronik eşyalarda standart USB Type-C şarj kablosu kullanımına geçme kararı sonrası BTK'den de hamle geldi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Avrupa Birliği'nde 28 Aralık 2024'ten itibaren, satılan tüm cep telefonları, tabletler ve kameralar standart USB Type-C şarj kablosu kullanımına geçme kararı almıştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu da (BTK), Telsiz Ekipmanları Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Taslağa göre; mobil telefonlar, tabletler, dijital kameralar, kulaklıklar, mikrofonlu kulaklıklar, taşınabilir video oyun konsolları, taşınabilir hoparlörler, e-Kitap okuyucular, klavyeler, fare (mouse) cihazları, taşınabilir navigasyon sistemleri, kulak içi kulaklıklar ve dizüstü bilgisayarlar, USB Type-C'ye uyumlu olacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre bu telsiz ekipmanları, belirlenen şarj etme yeteneklerine ilişkin düzenlemelere uygun olacak şekilde imal edilecek. İmal edilen şarj cihazları, haricindeki aksesuarlarla uyumlu çalışacak.

ŞARJI ALMASA DA OLUR

Taslakla, belirli kategori ve sınıflara ait telsiz ekipmanlarının şarj cihazı olmadan piyasaya arzı da düzenleniyor. Buna göre, iktisadi işletmeciler, ekipmanlarını bir şarj cihazıyla birlikte piyasada bulundurmaları hâlinde, tüketicilere ve diğer son kullanıcılara aynı telsiz ekipmanını herhangi bir şarj cihazı olmadan da satın alma imkanı sunacak.

Taslağa göre, yönetmeliğin hükümleri, telefon, tablet ve dijital kameralar gibi ürünler için 28 Aralık 2024'ten itibaren uygulanmaya başlayacak. Yönetmelik hükümleri, sadece dizüstü bilgisayarlar (laptoplar) için 28 Nisan 2026'dan itibaren uygulanacak.

1.12 MİLYAR TL TASARRUF

AB ülkelerinde harici şarj aletlerine yılda yaklaşık 2,4 milyar euro harcanıyor. Atılan ve kullanılmayan şarj cihazları yılda yaklaşık 11 bin ton elektronik atık oluşturuyor. Ortak şarj aleti çözümüyle yılda yaklaşık 1.000 ton atık azalacak. Tüketicilerin ise şarj cihazlarına ödediği meblağ ise 250 milyon euroyu buluyor.

Türkiye'de bir yılda yaklaşık 15 milyon cep telefonu satılıyor. Ortak şarjla potansiyel atık şarj cihazı üretiminde yaklaşık 1,5 milyon adet düşüş bekleniyor. Oranın yüzde 50 olması hesaba katıldığında üretimin yılda yaklaşık 7,5 milyon adet ile 1 milyar 125 milyon lira tasarruf sağlaması umuluyor.