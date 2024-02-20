BTP, Ankara'da Mansur Yavaş'ı destekleyeceklerini açıkladı

Bağımsız Türkiye Partisi Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, “Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; Büyükşehir Belediyesi'nde oylar Mansur Yavaş'a” açıklamasını yaptı.

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Ankara İl Başkanı Ahmet Burak Güven, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin tavrını açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısıyla partinin kararını duyuran Güven, Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleme kararı aldıklarını ifade etti.

Güven, açıklamasında şunları söyledi: "Bağımsız Türkiye Partisi Ankara İl Başkanlığı olarak Ankara'nın 25 ilçesinde de seçime giriyoruz. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminde gerek kurduğumuz iletişim, gerek şeffaf yönetim anlayışı, gerek Ankara’mıza yapmış olduğu hizmetler ve herkesin başkanı olduğunu gösteren yaklaşımından dolayı, 31 Mart yerel seçimlerinde Sayın Mansur Yavaş'ı destekleme kararı almış bulunuyoruz."

"TEK İSTİSNA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ"

BTP’nin Türkiye’nin tamamında kendi adaylarıyla seçime girdiğini belirten Güven, bunun tek istisnasının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı olduğunu belirtti.

Güven, şunları söyledi: "Çıktıkları bu yolda tüm belediye başkan adaylarımıza ve Sayın Mansur Yavaş'a başarılar diliyoruz. Bu seçimde Ankaralı hemşerilerimize çağrımız şudur; Büyükşehir Belediyesinde oylar Mansur Yavaş'a ilçelerde Bağımsız Türkiye Partisi adaylarına."