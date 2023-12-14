BTS bir hukuk mücadelesini daha kazandı: TCDD, çalışanlarını kamerayla izleyemeyecek

HABER MERKEZİ

KESK’e bağlı Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), örgütlüğü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’na (TCDD) karşı yürüttüğü bir hukuk mücadelesini daha kazandı.

TCDD yönetimi, Haydarpaşa 1. Bölge Müdürlüğü Maltepe Trafik Yönetim Merkezi Müdürlüğü Kumanda Merkezi’ne kamera sistemi kurdu.

Çalışanlarının sesinin dahi kaydedildiği sisteme karşı BTS yönetimi işlemin iptali istemiyle dava açtı. BTS, “Kamera kayıt sistemi ile özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiği, kumanda merkezine ses ve görüntü kaydeden kameraların konulmasını gerektirecek bir güvenlik açığının bulunmadığını” belirtti.

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi ise BTS’yi haklı buldu ve işlemin iptaline karar verdi. Mahkeme kararının gerekçesini şu şekilde açıkladı:

“Kameraların Maltepe Trafik Yönetim Merkezi bünyesinde bulunan kumanda merkezinde doğrudan çalışanların çalışma alanlarını ve çalışma masalarını görüntülediği, kamera sisteminin yerleştirildiği konum ve çektiği alan dikkate alındığında, iş yerinin güvenliğini sağlama amacını aşarak, doğrudan çalışan memurun kendisinin, diğer memurlarla ya da iş sahipleriyle ilişkisinin ve kamu hizmetinin görülmesi sırasında yaptığı her türlü haberleşmesinin, çalışma alanı ve masasının gözlemlendiği kamera takip sistemi kurulmasının özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği anlaşılmakta olup; uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını gösteren bir kanuni dayanağın bulunmaması, toplanan görüntülerin ileride başka bir şekilde kullanılamayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması ve bu haliyle yukarıda belirtilen temel haklar ve Anayasal ilkelerle bağdaşmaması nedeniyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmesi…”