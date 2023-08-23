BTS'den DHMİ'ye 'Osman Karaman' tepkisi: Karar geri çekilsin

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS), Havacılık Şubesi Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Osman Karaman’ın DHMİ Genel Müdürlük emriyle Hatay’a 2 aylık süreyle görevlendirilmesine yaptığı açıklama ile tepki gösterdi.

Birleşik Taşımacılık Sendikası (BTS), Havacılık Şubesi Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Osman Karaman’ın DHMİ Genel Müdürlük emriyle Hatay’a 2 aylık süreyle görevlendirilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, “DHMİ yönetimini hukuk dışı, ayrımcı, mobbing niteliği taşıyan uygulamalara son vermeye ve Havacılık Şube Yürütme Kurulu üyemiz Osman Karaman hakkında verilen geçici görevlendirme kararını geri çekmeye davet ediyoruz” denildi.

Açıklamada Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) kurum yöneticilerinin ayrımcı, hukuk dışı ve mobbinge dönüşen uygulamalara imza atıldığı aktarıldı.

Genel Müdürlüğe bağlı Hava Trafik Kontrol Merkezinde (HTKM) çalışmakta olan sendikanın Havacılık Şube Hukuk TİS ve İnsan Hakları Sekreteri Osman Karaman’ın Genel Müdürlük emriyle Hatay’a 2 aylık süreyle görevlendirildiği belirtilen açıklamada, “6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremin ardından diğer Bölgelerde çalışan personel deprem Bölgesindeki Havalimanlarına 10’ar günlük geçici sürelerle görevlendirilmektedir. Sendikamız Şube Yürütme Kurulu üyesi Osman Karaman da daha önce Adıyaman Havalimanında geçici görevle görevlendirilmesine rağmen tekrar görevlendirilme kararı çıkarılmış ve bu görevlendirmenin süresi tüm personel için 12 gün olmasına rağmen keyfi olarak 2 ay olarak belirlenmiştir. Kurumla yapılan görüşmelerde bu durumun gerekçesi sorulduğunda gerçekçi bir açıklama yapılmamış, konu geçiştirilmiş ve böyle uygun görüldüğü ifade edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

“KARAMAN’IN YÜZDE 56 ENGELLİ RAPORU VAR”

Osman Karaman’ın yüzde 56 Engelli Raporu bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Bir başka raporunda ise; ‘tozlu, dumanlı, kimyasal madde içeren ortamlarda çalışamaz’ İbaresi yer almaktadır. Depremi yeni atlatmış, çalışma koşulları açısından pek çok zorluğun yaşandığı bir işyerine gönderilmesinin sağlıklı olmayacağı ortadadır. GATA’daki Hakem Hastane süreci devam etmekte olup yaşanan bu durum göz önüne alındığında DHMİ yöneticilerin iyi niyetli olmadıkları ortadadır. Sendikamız Genel Başkanının DHMİ yöneticileriyle iş yeri ve personel sorunları hakkında yaptığı görüşme de ise kurum yöneticileri açıkça ‘Kurum hakkında dava açanların biz de işlerini yapmayız’ ifadelerini kullanarak yaptıkları hukuksuzluk açıkça dile getirilmiştir. Bizler DHMİ Genel Müdürlüğü yönetici ve yetkililerinin Şube Yöneticimiz Osman Karaman şahsında sendikamız yönetici ve üyelerine yönelik hukuk dışı, ayrımcı, mobbing niteliği taşıyan uygulamalarının bugüne kadar verilen sendikal mücadeleden kaynaklandığını iyi biliyoruz. DHMİ yönetimini hukuk dışı, ayrımcı, mobbing niteliği taşıyan uygulamalara son vermeye ve Havacılık Şube Yürütme Kurulu üyemiz Osman Karaman hakkında verilen geçici görevlendirme kararını geri çekmeye, üyemizin sağlık sorunları yaşadığı bu süreçte ayrıca psikolojisini de olumsuz etkilemesi üzerine aldığı istirahat raporunun işleme konulmasını, hekim ve hakim kararlarını uygulamaya davet ediyoruz” denildi.