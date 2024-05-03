Bu barbarlığa artık son verin

Haber Merkezi

‘‘Kuş dedektifi’’ olarak anılan Emin Yoğurtcuoğlu, Hatay’da göçmen ve yırtıcı kuşların vahşice avlandığını belirterek “Yüzlerce yırtıcı kuş her gün katliama uğruyor. Ortalık savaş alanı gibi” dedi. Yoğurtcuoğlu, sosyal medya hesabı X üzerinden, vurulan kuşların videolarını paylaşarak bir açıklama yaptı.

‘‘Vurmayın artık’’ diyen Yoğurtcuoğlu, özetle şunları kaydetti: ‘‘Türkiye’nin kanayan yaralarından biri Hatay’da devam ediyor. Göçmen bütün kuşlara, yırtıcı kuşlara ateş ediliyor. Bu bir çağrıdır. Bu korkunç adeti bitirmek zorunluluktur. Yakında bu korkunç katliamı yapanlara büyük cezalar ve dronlarla kontroller geliyor. Her gün yüzlerce Kartal, leylek, şahin ve göçmen kuşlar gökyüzünden Hatay semalarında, medeniyetlerin beşiğinde koparılmasın. Bu barbarlığa bir son vermek için herkesin elini taşın altına koymasını rica ediyorum. Her gün belki binlerce göçmen kuş türü sırf zevkine bu şekilde katlediliyor, ölüme terk ediliyor. Bir değil, beş değil… Sadece 1 Mayıs günü binlerce kuş yaralandı. Resmen katliam yapılıyor. Bas bas bağırıyoruz. Dağ taş elinde silah olan ve leylekleri, kartalları, atmacaları bekleyen insanlarla dolu. Bizim ayıbımız.’’

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kaçak avcılıkla mücadele kapsamında dronlarla takip etmeye başladığı Samandağ ve Defne ilçelerinde korkunç yırtıcı kuş katliamı yaşandığını belirten Yoğurtcuoğlu ‘‘Yüzlerce yırtıcı kuş her gün katliama uğruyor! Ortalık savaş alanı gibi’’ diye yazdı.