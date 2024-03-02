Bu ceza değil, katile bir ikramiye

Polis kurşunuyla katledilen Uğur Kurt’un ölümüne dair yeniden görülen davada sanık polise 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Davanın avukatı Turgut Kazan, "Görüntüler izlenmedi. Bu bir ceza değil, bir ikramiyedir" dedi.

Kayhan AYHAN

Gezi Direnişi’nde yaşamını yitiren Berkin Elvan için 2014 yılında eylem yapan öğrencilere dönük müdahale sırasında Okmeydanı Cemevi’nin bahçesinde polis Sezgin Korkmaz tarafından başından vurularak öldürülen Uğur Kurt davasında karar açıklandı. Mahkeme, polis Sezgin Korkmaz'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Uğur Kurt'un ölümüne dair açılan davada polis Sezgin K.'ye daha önce 12 bin 100 lira para cezası verilmişti. Kurt'un eşi Narin Kurt, bunun üzerine avukatları aracılığıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. AYM, "maktulün yaşam hakkının ihlal edildiğine" karar vererek, sanığın yeniden yargılanmasına hükmetmişti. Yeniden başlayan yargılamanın dün İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında karar çıktı. Tutuksuz yargılanan polis Sezgin K., Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Kurt'un eşi Narin Kurt ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Mahkeme, sanık polise “taksirle öldürme” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Uğur Kurt

GÖRÜŞE CEZA, ŞİDDETE HOŞGÖRÜ

Kurt'un avukatı Turgut Kazan verilen karara tepki gösterdi. Kazan iktidarın yargıya müdahelelerini hatırlattı. Kazan şunları söyledi: "Türkiye'de görüş açıklama cezalandırılıyor, şiddete hoşgörü uygulanıyor. Mesela gazeteci Erdem Gül görüşleri nedeniyle 5 yıl ceza aldı ama burada 2 yıl ceza verildi. Gezi eylemi de bir görüş açıklamadır. İfade şeklinin kullanış biçimlerindendir. Burada ise genç yaşında köylüsünün cenazesine giden bir insan orada dururken polis kurşunuyla öldürüldü. Bir TEM polisi bu. Polisin silahını doğru kullanması, yerinde kullanması lazım. Eylemciye müdahale ediyor evet ama kaçan birisini nasıl vuracaksın. Attığı mermi o kişinin 26 cm yukarıdan gidiyor. Neden şüphelenirse vuruyor. Bu toplumu bir kabusa götürür." diye konuştu.

ÖDEDİĞİ PARAYI DA GERİ ALACAK

Mahkemenin AYM kararına uymadığını da vurgulayan Kazan, "Biz bu durumda zaten bir adalet sağlanacağını düşünmüyorduk. 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne itiraz ettik. 12. Ağır Ceza Mahkemesi 'Böyle şey olmaz, yeniden yargılama yapın' dedi. Yeniden yargılama bile yapmadılar. Önceki cezayı veren mahkeme heyeti değişti. Yeni gelen heyet kameraları seyretmemişti. AYM de bunu belirtti. ‘İhlal’ dedi ama mahkeme yine bütün istekleri reddetti. Üstelik şimdi eski cezada verilen para cezasını da sanık geri alacak. Verilen ceza da infaz edilmeyecek. Bu bir ödüldür. Yargının içine düştüğü komik bir durumdur bu" ifadelerini kullandı.