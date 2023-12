Bu çocuklar bizi asla affetmeyecek

UNICEF’in “Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu” araştırmasına göre, Türkiye çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Rapora göre, ülkedeki çocuk yoksulluğu arttı.

Haber Merkezi

UNICEF’in 39 ülkede yaptığı çalışmaya göre 69 milyondan fazla çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. Rapora göre, Kolombiya’dan sonra 2’inci sırada yer alan Türkiye’de her 4 çocuktan biri yoksul. Raporu "Utanç verici bir tablo" olarak değerlendiren Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, "Yoksul çocuklar ve aileler için destek programları hayata geçirilmelidir. Yoksa bu sayı her yıl çoğalmaya devam edecek ve bu çocuklar bizi affetmeyecek" dedi.

UTANÇ TABLOSU

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Birliği (AB) ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yüksek gelirli ve üst orta gelirli ülkelerde çocuk yoksulluğunu inceleyerek “Zenginliğin Ortasında Çocuk Yoksulluğu” başlıklı bir rapor hazırladı. Rapora göre 69 milyondan fazla çocuk yoksulluk içinde yaşıyor. Türkiye çocuk yoksulluğunda AB ve OECD ülkeleri arasında Kolombiya’dan sonra ikinci sırada yer aldı. Verilere göre Türkiye, Bulgaristan, Kolombiya, İtalya, Meksika, Romanya, İspanya ve ABD’de her 4 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor. Danimarka, Finlandiya ve Slovenya’da yaklaşık 10 çocuktan 1’i yoksulluk içinde yaşıyor. Rapora göre, Avrupa Birliği ve OECD’nin 40 ülkesinde yoksulluk içinde yaşayan çocukların yüzdesi, yaklaşık yedi yıllık bir süre içinde yaklaşık yüzde 8 oranında düştü.

Raporu BirGün’e değerlendiren Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo, "Bu hepimiz için utanç verici bir tablo değil mi? Çocuk yoksulluğuna sadece gelir üzerinden bakamayız. Bir çiftçinin tarlası ekilemeyecek, ürünü satılamayacak hale geldiyse, o evdeki çocuk kentte iş arama, yetersiz beslenen bir çocuğun okulu bırakma, ısınamayan, giyinemeyen veya şiddet gören bir çocuğun uyuşturucu kullanma, kirasını ödemeyen bir ailenin çocuğunun ise okul terk etme riski yüksektir. Bu nedenlerle çocuğa yoksulluk devreder" dedi.

Yoksulluk arttıkça suça sürüklenen çocukların sayısının da yükseldiğine dikkat çeken Foggo, şöyle devam etti: "Çocuk işçiliği, kırsaldan kente göç ve eğitim-öğrenim yoksulluğu da artıyor. Bu artışları engellemek ve çocuk yoksulluğunu önlemek için acilen her devlet okulunda ücretsiz sağlıklı yemek programı hayata geçirilmeli. Ayrıca devlet okullarına imam atamak çocuk yoksulluğunu önlemez, bir an önce okul sosyal hizmeti programı hayata geçirilmeli. Yerel yönetimler çocuk hakları temelli mahallelere çocukların ücretsiz etkinlik yapacağı bilimsel eğitim merkezleri kurmalı, kırsalda çocuklar ve aileleri birlikte destekleyecek projeler hayata geçirilmelidir. Yoksa bu sayı her yıl çoğalmaya devam edecek ve bu çocuklar bizleri asla affetmeyecek."

