Bu da oldu: İl Emniyet Müdürü hakkında mahkemeye zorla getirme kararı verildi

F.C.C. isimli kişiye açtığı hakaret davasının duruşmasına katılmayan Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş hakkında, zorla getirme kararı verildi.

İsmail ARI

Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde, F.C.C. isimli yurttaşa Karaman İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş’a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş davada mağdur sıfatıyla yer alırken F.C.C. isimli yurttaşın ise “Sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret” suçunu işlediği iddia edildi.

Davanın görüldüğü Osmaniye 2. Asliye Ceza Mahkemesi, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş için Karaman 4. Asliye Ceza Mahkemesine “talimat” gönderdi. Ancak Okumuş, 19 Ocak’ta çağrıldığı duruşmaya katılmadı.

Mahkeme, Okumuş için “Davetiye tebliğine rağmen duruşmaya katılmadığı için zorla getirme emri düzenlenmesine” karar verdi. Duruşma ise 24 Mayıs tarihine ertelendi.