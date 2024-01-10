Bu da oldu: 'Üniversite için verilen profesör ilanına direkt kişinin ismi yazıldı'

İstanbul Okan Üniversitesi, kişiye özel ilanı başka bir boyuta taşıyarak aranan şartlar kısmına direkt olarak alınacak kişinin ismi yazıldı.

Berkay SAĞOL

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nde “adrese teslim atama” yapılmaması maddesine rağmen kişiye özel ilanların sonu gelmiyor. Bunun son örneği de İstanbul Okan Üniversitesi’nde yaşandı.

Üniversite tarafından yayımlanan akademik ilanda, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Turizm ve Otel İşletme bölümüne profesör alınacağını açıkladı. Söz konusu ilan “adrese teslim” kadro ilanlarını başka bir boyuta taşıdı. İlanda, "Otelcilik Sektörü, Destinasyon Yönetimi ve Turizm Psikolojisi alanlarında çalışmalar yapmak" şartları aranırken, birde kişi ismi yazıldı. Şartlara yazılan özel isim ise “Asım Saldanlı” olarak belirtildi.



İlanda ismi geçen Asım Saldamlı'nın YÖK Tez'de yer alan bilgilerine göre, doktora tezinin başlığı "Otel işletmelerinde stres kaynakları ve çalışanlar üzerindeki etkileri." Tezde çalışanların psikolojisi incelenmiş. Yüksek lisans tez çalışmasının başlığı ise, "Uluslararası turizm hareketlerinde seyahatin yönetimi, seyahat işletmelerinin rolü, önemi ve pazar payı ilişkisi."