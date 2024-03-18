Bu dava bitmez

Milas Akbelen’de 190 parsel için verilen kamulaştırma kararı seçim öncesi acilen geri çekildi. İkizköylüler konunun takipçisi olduklarını belirterek “Biz bitti demeden bu dava bitmez. Topraklarımızı rahat bırakın” dedi.

Berkay SAĞOL

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda kurulmak istenen termik santral için geçen yıl büyük bir direniş gerçekleştiren İkizköylüler ve yaşam savunucuları, bir araya geldi.

İktidar yerel seçim öncesi, İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’daki 190 parsel için verilen kamulaştırma kararını geri çekti. Tarım arazisi şimdilik kurtuldu. Buna ilişkin açıklamayı Çevre Komitesi adına Esra Işık okudu. “Bizler sırf, toprağımızı, ağacımızı savunduk diye baskılara maruz kaldık” diyen Işık, şunları söyledi: “En sonunda acele kamulaştırma kararına imza atıldığında dünyamız başımıza yıkıldı. Çünkü bu karar ölüm fermanıydı. Biz hukuki sürece hazırlık yaparken, kamulaştırma kararı acele şekilde kaldırıldı. Bu Akbelen'in kırılmayan iradesinin sonucudur. Ne yazık ki hiçbirimiz derin bir nefes alamadık. Köyümüz hala madenin ağır tehdidi altında.”

GİDELİM DİYE HER ŞEYİ YAPTILAR

Işık sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu topraklardan gidelim diye her şeyi yaptılar. Bu direniş ateşini söndürmeye kimsenin gücü yetmez. Birliğimizin karşısında kimse duramaz. Şirketler cebini dolduracak diye bizleri açlığa, sefalete sürükleyemeyeceksiniz. Bizi topraklarımızdan süremeyeceksiniz. Köylerimizi, topraklarımızı, yaşamlarımızı rahat bırakın. Bize her gün depremi yaşatan dinamit patlamalarını durdurun. Biz dava bitti demeden bu dava bitmez.”

KARDOK Derneği Başkanı Nejla Işık da, "Burayı çocuklarımıza miras bırakmamızı bize çok gördüler. Bir gecede her şeyimizin üzerine çökülmeye çalışıldı. Bizler bu işin peşini bırakmayacağız. Patlayan dinamitlere rağmen buradayız" diye konuştu. İkizköy Çevre Komitesi Sözcüsü Hasan Yorulmaz, "Bizler 5 yıldan beri burada dimdik ayakta durabilmek için mücadele ediyoruz. Bu çevrenin sadece bize değil, bütün nesillerin yaşaması için korumak gerektiğini biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Buluşmada konuşan CHP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Aras ise şunları dile getirdi: "Maalesef hektarlarca orman alanımızı burada kaybettik. Süren mücadele sadece bir Akbelen, İkizköy ismiyle kısıtlanamaz. Bu yaşam mücadelesidir. İki yıldır ağaçlara sarılan insanları görmeyenler, seçimlerden hemen önce çevre mücadelecisi kesildiler. Onların samimiyetini 1 Nisan'dan sonra göreceğiz. Eğer samimilerse bu acele el koyma kararını ortadan kaldırdıkları gibi buradaki maden ruhsatıyla ilgili kararı iptal ederler."

Buluşmaya Aras ile CHP'nin ilçe belediye başkan adayları ile CHP Muğla milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş Derici de katıldı.

∗∗∗

NE OLMUŞTU?

Akbelen Ormanı’nda, Limak ile IC Holding‘in iştiraki YK Enerji’nin işlettiği Yeniköy-Kemerköy Termik Santrali için yüzlerce ağaç yok edildi. İktidar yerel seçim öncesi, İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’daki 190 parsel için verilen kamulaştırma kararını geri çekti. Tarım arazisi şimdilik kurtuldu.