“Bu dava tüm Türkiye’nin davası”

Haber Merkezi

6 Şubat depremlerinde Maraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde saniyeler içerisinde yıkılan ve 44 kişinin yaşamını yitirdiği Saitbey Sitesi Davası'nda üçüncü duruşma bugün Kahramanmaraş Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan depremzedeler, “Bugün neden buradayız? 6 Şubat depreminde 8 saniyede yıkılan Saitbey sitesinin yargılama sürecinde yaşanılanları kamuoyuyla paylaşmak için buradayız. Neden buradayız? Saitbey sitesinde sevdiklerimizi, en kıymetlilerimizi kaybetmiş bireyler olarak Saitbey sitesinin hukuki mücadelesini anlatmak için buradayız. Katil bina olarak adlandırdığımız Saitbey sitesi, kentsel dönüşümle yapılmasına karşın depremin 8. Saniyesinde yerle bir olarak yıkıldı. En değerlilerimizi, usulsüzlükler silsilesine kurban verdik” ifadelerini kullandı.

“Aklımızdaki soruları susturamıyoruz” diyen depremzedeler şu soruları sıraladı:

“Üşüdüler mi? Canları yandı mı? Çok beklediler mi? Can çekiştiler mi? Bu soruları kendimize sormadığımız tek bir günümüz yok. Biz çaresizce bu soruların yanıtlarını düşünürken, katiller hâlâ olası kastla yargılanmayıp taksirle yargılanmaya devam ediyor.

Gelinen noktada, kamu personelleri hâlâ soruşturmalara dahil edilmedi. Bu kişilerin davalara dahil edilebilmesi için Bakanlık tarafından verilmesi gereken izinler verilmedi. Buradan yetkililere sormak istiyoruz: Bu izinler verilmesi için daha ne bekleniyor? Daha ne olması gerekiyor? Bir an önce izinlerin çıkarılması ve yargılamalara dahil edilmesini talep etmekteyiz. Müteahhit gibi yapı denetim şirketi gibi şantiye şefleri gibi onlar da suçludurlar.

Belediye başkanından yapı denetimcisine kadar kaçak yapıya göz yuman herkesin bilinçli taksirle değil, biçimde olası kast ile yargılanmasını ve hak ettikleri üzere en ağır cezaları almasını talep etmekteyiz. Adalet yerini bulana kadar da mücadelemizi sürdüreceğiz. Başta siyasiler, hukukçular ve basın mensupları olmak üzere herkesi davamıza destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü deprem Türkiye’nin gerçeği. O yüzden de bu dava, tüm Türkiye’nin davası!”