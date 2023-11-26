Bu enflasyon aç bırakıyor

EKONOMİ SERVİSİ

Ekonomi yönetiminin kötü politikaları gıda fiyatlarını tetikliyor. Ülkedeki açlık ve yoksulluk riski giderek büyüyor, Eylül 2021’den bu yana gıda fiyatları yüzde 531 oranında arttı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu’nun yayımladığı ‘Halkın Enflasyonu’ araştırmasına göre gıda fiyatları son beş ayda toplam yüzde 41,8 yükseldi.

Eylül 2021’de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için yurttaşlar bu yıl kasım ayında 631 lira ödemek zorunda kaldı.

Araştırmanın sonuçlarında öne çıkanlar şöyle oldu:

• En zengin yüzde 20’lik kesim tüketim harcamalarının yüzde 16,6’sını gıda için ayırırken, en yoksul yüzde 20’lik kesiminin gıdaya ayırdığı pay yüzde 35,8.

• Gıda fiyatlarında Türkiye’de son 41 aydır yaşanan kesintisiz artış en fazla sabit gelirli ve yoksul kesimleri olumsuz etkiliyor.

• Gıda fiyatlarındaki yıllık enflasyon eylülde yüzde 107,1’e ekimde yüzde 108,2’ye çıktı. Kasımda ise yüzde 104,1’le üç haneli oranlarda kalmaya devam etti.

• Kasımda, sebze ve et -balık dışındaki tüm harcama gruplarında fiyatlar bir önceki aya göre arttı. Ekmek, pirinç, un bulgur grubu ile süt ve süt ürünleri, yağ, meyve, bakliyat gibi gıda maddelerinde önceki aya göre önemli artışlar yaşandı.

• Ekmek, pirinç, un, bulgur fiyatları kasımda bir önceki aya göre ortalama yüzde 2 oranında artarken et ve balık grubu fiyatları değişmedi. Et ve balıkta yılbaşından bu yana yaşanan artış yüzde 121,5 oldu.

• Aralık 2022- Kasım 2023 aylarını kapsayan son bir yıllık dönemdeki ortalama gıda fiyatları, Aralık 2021-Kasım 2022 dönemindeki ortalama fiyatlara göre yüzde 105,6 oranında artış gösterdi.

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Dünyada düşerken Türkiye’de zirvede

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) yayımladığı eylül ayı gıda enflasyonunda da dikkat çeken veriler yer almıştı. Buna göre OECD ülkelerinin genelinde gıda enflasyonunda düşüş sürerken Türkiye yüzde 75’le zirvede yer aldı. Türkiye 2’nci sıradaki Macaristan’ın dahi 62 puan üstünde yer aldı. Gıda enflasyonu 9 OECD ülkesinde hâlâ yüzde 10'un üzerinde seyrediyor. Açıklamaya göre enflasyon oranı eylül ayında ağustos ayına göre 27 OECD ülkesinde düşerken diğer sekiz ülkede arttı. Eylül ayında Türkiye, Macaristan ve Kolombiya'da çift haneli enflasyon kaydedildi.