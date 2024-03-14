Bu fırtınaya sizin yasağınız işlemez

İzmir’de Gates işyeri, Birleşik Metal-İş’in grevinin yasaklanması için başvuru yaparken Sivas’ta işten çıkarmaya karşı direniş 10’uncu günü geride bıraktı. Agrobay işçilerinin ise sabrı kalmadı, Ankara’ya yürüyecekler.

Emek Servisi

İstanbul, İzmir, Bursa, Sivas… Ülkenin dört bir yanında emekçiler hakları için sokakta. İzmir’de Ege Serbest Bölge’deki ABD’li şirket Gates’te toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş üyesi işçilerin başlattığı grev 6’ncı gününü geride bırakırken fabrika yönetimi grevin yasaklanmasını istedi. Şirket yönetimi ile sendika arasında 27 Eylül 2023’te başlayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine Birleşik Metal-İş üyesi 350 işçi 8 Mart’ta greve çıktı. Gates patronunun işçilerin taleplerini karşılamak yerine grevi erteletmek için Çalışma Bakanlığına başvurduğunu belirten Birleşik Metal-İş iktidara ve patrona yaptığı çağrıda, “Grevi yasaklamayın, işçilerin taleplerini karşılayın” dedi.

ABESLE İŞTİGAL BAŞVURU

Sendikal hakların bölünemeyeceğine dikkat çekilen açıklamada, şunlara değinildi: “Grev yasakları, sendikal örgütlenme hakkına açık bir müdahaledir. ‘Grev erteleme’ adı altında grev yasakları tümüyle yasada belirtilen sınırlamalar yok sayılarak ve keyfi biçimde yapılmaktadır. 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, ‘bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise’ ertelenebiliyor. İşyeri ise otomotiv yan sanayisi için gergi rulmanı üretiyor. Üretilen bu mallar da ihraç edilmektedir. Yurtiçi üretimle de ilgisi olmayan ve otomotiv yan sanayi için üretim yapan bir iş yerinin ülkenin milli güvenliğini bozması abesle iştigaldir. Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur. Gates işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her şart ve koşulda sürdüreceğiz.”

Öte yandan İzmir'de bulunan Purmo Group işyerindeki Birleşik Metal-İş üyesi işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine uyarı eylemlerine başladı. İşçiler, anlaşma sağlanamazsa greve gideceklerini belirterek “Sözleşme yoksa grev kapıda” dedi.

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SÖMÜRÜYE BÜYÜK İTİRAZ VAR

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi iştiraki KASTAŞ’a bağlı çalışan belediye işçilerinin ek zam eylemleri sürüyor. DİSK/Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 1 No’lu Şube üyesi işçiler, "Başkan masaya" dedi. Öte yandan pek çok işyerinde de işçiler hakkını arıyor:

• İzmir’deki Abalıoğlu Lezita fabrikasında patronun sendika ile görüşmeyi reddetmesi üzerine Öz Gıda-İş Sendikası grev kararı almıştı. Lezita işçileri 7 gündür direniyor.

• Bursa’daki Durak Tekstil’de sendikalaştıkları için işten atılan Öz İplik-İş üyesi 6 işçinin fabrika önündeki mücadelesi yaklaşık bir aydır sürüyor. İşçiler sömürüye itiraz ettiklerini söylüyor.

SABIR TAŞI ARTIK ÇATLADI

Agrobay işçileri Ankara'ya yürüyecek: "Biz onurumuz için yürüyeceğiz, siz utancınızdan kaçamayacaksınız" İzmir'de Bergama Dikili arasında bulunan Agrobay Seracılık'ta çalışırken işten çıkarılan 37 işçinin mücadelesi devam ediyor. Aylardır her türlü baskı ve müdahaleye karşı mücadeleyi sürdüren işçiler, Ankara'ya yürüyecek. Aylardır çekmedikleri çile, çalmadıkları kapı olmadığını belirten işçiler 18 Mart saat 11.00'de başlatacakları yürüyüşle Ankara'ya yürüyeceklerini duyurdu. İşçiler, “Sabrımız taştı, geliyoruz. Tüm siyasiler duysun; biz onurumuz için yürüyeceğiz, siz utancınızdan kaçamayacaksınız” açıklaması yaptı.

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HAKKIMDA TEK TUTANAK YOKTU

Sivas RC Endüstri Ulaşım Araçları A.Ş. Fabrikası’nda, 6 işçinin DİSK’e bağlı Nakliyat-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarılmalarının ardından başlattıkları direnişin 10’uncu gününü geride bıraktı. 8 yıldır fabrikada çalışan Yusuf Toprak BirGün’e yaşadıklarını anlattı. Fabrikada montajcı olarak çalışan Toprak, “2015’te sendikaya üye olduk. 4 yıl mahkeme sürdü. Çoğunluğu sağladık. Bu süre zarfında patron, bizi ‘İş güvenliği kurallarını ihlal ediyorsunuz’ diyerek işten çıkardılar. Yetkimizi de almıştık. İçerideki arkadaşlarımızla beraber eylem yapıyoruz, sendikadan da destek görüyoruz. Evliyim 3 tane çocuğum var. Ramazan günü hiçbir sebep olmadan işten çıkarıldım. 8 yıldır bir tutanağım bile yok. Tek gerekçeleri sendikaya üye olmamız. Tazminatsız işten çıkarıyorlar. Mücadele edeceğiz, peşini bırakmayacağız. İşimize geri dönüp sendikalı olmak istiyoruz. Baskı yapıp istifaya zorladılar ama biz vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.