Bu fotoğraftaki üçüncü kişi de gitti: Şimdi de Kızılay’ın Afet Yönetimi Genel Müdürü istifa etti

Kızılay Afet Yönetimi ve İklim Değişikliği Genel Müdürü İbrahim Özer'in istifa ettiği öğrenildi. Maraş depremlerinin ardından skandallarla gündeme gelen Kızılay'da önce Kerem Kınık başkanlıktan daha sonra İbrahim Altan genel müdürlük görevinden istifa etmişti.

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Kızılay'da ilk olarak Kerem Kınık (ortada), daha sonra Genel Müdür İbrahim Altan (sağda) istifa etmişti.