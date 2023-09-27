"Bu giyim yardımıyla çorap bile alamayız"

Sağlık personeline verilen giyim yardımı ödemesi tepki çekti. Ödemelerin 39 TL ile 386 TL arasında kaldığını belirten sağlıkçılar “Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?” dedi.

Sibel BAHÇETEPE

Sağlık çalışanlarına yapılan ‘giyim yardımı ödemesi’ 39 TL ile 386 TL arasında kaldı.



Duruma tepki gösteren sağlıkçılar ‘‘Bu para ile çorap bile alamayız. Hastanede giyindiğimiz önlük, terlik, bonenin piyasada ortalama toplam fiyatı 3 bin TL arasında. Bazı arkadaşlar giyim yardımının maaşına yattığının bile farkında değil’’ diye konuştu.

Hekim, ebe, hemşire, laborant, veri işleme personeli gibi sağlık personeline her yıl bir kez, Sağlık Bakanlığı giyim yardım ödemesi yapılıyor.

Bu yılki ödemeler de sağlıkçılara yatmaya başladı. Giyim yardımına göre hemşirelere 2 hemşire forma, 1 ayakkabı, 2 kep ve bone, 2 çorap verilirken; ebelere 2 forma, 1 ayakkabı, 2 bone, kep ve çorap, 1 önlük; sağlık memurlarına ve hekimlereyse 2 önlük verilmesi gerekiyor. Yatırılan giyim yardımlarının piyasa fiyatlarının çok gerisinde kaldığını ifade eden sağlık emekçileri BirGün’e şu değerlendirmeleri yaptı:

GERÇEKLE ÖRTÜŞMÜYOR

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, giyim yardımının çok düşük kaldığını, bazı sağlıkçıların hesabına yatan tutardan haberinin bile olmadığını belirterek ‘‘Yatırılan miktarlar günümüz koşullarında değil bir terlik, bir önlük almaya bir çorap almaya bile yetmiyor’’ dedi. ‘‘Giyim yardımı gerçek fiyatlarla örtüşmüyor" diyen Yalçınkaya ‘‘Piyasadaki en kötü forma 600, en kötü hemşire terliği 700-800 TL. Bu paralarla ne alınır? Yardım tutarları enflasyon oranları da dikkate alınarak, piyasa fiyatlarına göre belirlenmeli. Nakdi olarak ödenen giyecek yardımından gelir vergisi kesintisi yapılmamalı. Eğer bu tutarları ödemekte ısrarlılarsa sağlık emekçileri olarak nakdi değil ayni giyim yardımının verilmesini talep ediyoruz. Bir hemşirenin iki forma, terlik, iki kep ve bone, çorap almasının karşılığı en kötü 3 bin TL’’ diye konuştu. SES Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak ise ‘‘Gerçeklikle hiç uyuşmayan rakamlar. Tekniker arkadaşlarımız 38 TL yatıyor, bunun ile belki bir çorap alınır. Bakanlık, ülkenin gerçeği ile bihaber durumda’’ derken; SES Cerrahpaşa işyeri temsilcisi Aydın Erol da ‘‘Gerçekliği olmayan bu rakamların piyasa koşullarına göre güncellenmeli’’ dedi.