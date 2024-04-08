Bu görüntü çok ürküttü

HABER MERKEZİ

Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde üretim yapan iki büyük firmanın bacasından çıkan duman korkuttu. Bir fabrika çevreye turuncu duman salarken, diğeri ise simsiyah duman attı. Dilovası ilçesinde bulunan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu EAE Elektronik firmasına ait fabrikanın bacasından turuncu duman gökyüzüne karıştı.

Bir diğer olay ise Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Çolakoğlu grubuna ait Çolakoğlu Metalurji A.Ş. firmasında yaşandı. Fabrikanın bacasından çıkan simsiyah duman korkuttu. Bazı vatandaşlar o anları anbean kaydetti. Bir vatandaş, "Üzücü, hiç istemediğimiz görüntüler” sözleriyle o anları görüntüledi. Her iki görüntü ile ilgili Kocaeli Valiliği Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri inceleme başlattı.

PARK YIKIMI DURDURULDU

Öte yandan Dilovası'nda bir başka gelişme yaşandı. Sanayi tesislerinin neredeyse oksijensiz bıraktığı Dilovası'nda az sayıdaki parklardan birinin yıkım girişimi halkı isyan ettirdi. Dilovası'nda Şehit İlimdar Atasoy Parkı'nın seçimden beş gün sonra yıkımına başlanması üzerine DEM Parti Dilovası İlçe Örgütü ve DEM Parti Dilovası Belediye Meclis Üyeleri bir açıklama yaptı. Parti üyeleri olayın takipçisi olacaklarını söyledi. Parkın satıldığı öne sürülen Polisan firması, yerel seçimde AKP'li belediye başkan adayının dağttığı Ramazan kolilerine sponsor olmuştu.