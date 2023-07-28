Bu işler ahkâm kesmekle olmaz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş’ın “Süresiz nafaka kabul edilemez” yönündeki sözlerine Canan Güllü’den tepki geldi. Güllü "Çok düşük olan nafakalar da ödenmiyor. Esas bunlar konuşulmalı” dedi.

Zuhal ÇİLOĞLAN

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın, "Süresiz nafaka ödemek gibi bir uygulama kabul edilemez, mağdur erkeklerimiz de var" sözlerine kadın örgütlerinden tepki geldi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, nafakanın süresiz olmadığına dikkat çekerek ayrıca çok düşük belirlenen bu nafakaların ödenmesinde de ciddi sorunlar yaşandığını söyledi ve "Esas bunları konuşalım" dedi.

Uzun süredir gericilerin de gündeminde olan nafaka meselesine yaklaşımını dile getiren Göktaş’ın sözlerine ilişkin tepki gösteren Güllü, “Gündem değiştirme politikası olarak görüyorum" diye konuştu.

TAHSİL EDİLEMİYOR

Nafakanın süresinden ziyade tanımının tartışılması gerektiğini vurgulayan Güllü, “Yoksulluk nafakası, Türk Medeni Kanunu'nun 175. maddesinde 'Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan mali gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz' şeklinde düzenlenmiştir. Görüldüğü üzere burada cinsiyet belirtilmemiştir” dedi. Nafakaların tahsil edilememe sorununun altını çizen Güllü, özetle şunları söyledi: “Bunların konuşulması lazım. Kadınlar nafakalarını alamıyor. Aile Bakanı'nın elinde kaç kadının nafakasını alamadığına dair veriler var mı? Nafaka ödeyenlerin yüzde kaçı erkek? Ben bu verileri görmek istiyorum. Elinde bu veriler olmadan nasıl konuşabiliyor? Boşanmaların yüzde 95’nin sebebi neden şiddet? Neden 30 gün içerisinde 40 kadın öldürülüyor? Bu tür açıklamaların arka bahçesine bakmak lazım. Eğer elinizde bu söylemlerinizi haklı çıkaracak veriler varsa ilgili kitapçığı görmek istiyorum. Nafakaların yüzde kaçı tahsil edilebiliyor, nafaka ödeyenlerin yüzde kaçı kadın, yüzde kaçı erkek? Biz bu verilere ulaşamıyoruz. Eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de elinde bu verilerin olmadığını söylemişti. Bu işler ahkam kesmekle olmaz.”