Bu kaçıncı zam!

İktidar, ilaca son 6 ayda ikinci zammı yaptı. 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek yüzde 25’lik ilaç zammına tepki gösteren uzmanlar, yurttaşların ilaç almakta zorlanacağını belirtti. Halk sağlığı bir kez daha tehlikede.

Oğulcan Aydın

Sağlık hizmetlerine ulaşmayı gün geçtikçe zorlaşyor. İlaca 6 ayda ikinci kes zam yapıldı. Temmuz ayındaki yüzde 30,5’lik zammın ardından ilaca dün yüzde 25 zam yapıldı. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik öngören Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 14 lira olan güncel avro değeri yüzde 25 artırılarak 17 lira 55 kuruş seviyesine yükseldi. Artışla birlikte fiyat korumalı ürünlerde barem değeri 60 lira 51 TL, diğer ürünlerde ise 31 lira 62 TL oldu. 25 Aralık’ta yürürlüğe girecek zam Sağlık Bakanlığı bandrollü tüm ilaçlarda geçerli olacak.

Uzmanlar ise ikinci zamma tepkili. Zam oranlarının makul olmadığını, hem halka hem de eczacılara zorluk çıkarıldığını ifade eden uzmanlar, ilaca erişimde zorluk yaşanacağını belirtti. Kötü ekonomi yönetimi sonucu ilaçlara ikinci kez zam yapıldığına değinen Eski İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu, bu durumun halk sağlığını olumsuz yönde etkiyeceğini de ifade etti. Halkın ilaca ulaşmakta sorun yaşayacağını dile getiren Sarıalioğlu, şunları söyledi: “Bazı ilaçların da piyasadan çekilmesine sebep olacak. Piyasadan ilaçların çekilmesi halk sağlığını büyük ölçüde etkiler. Bu doğru bir uygulama değil. Sağlık Bakanlığı’nın ilaç takip sistemindeki kayıtlı ilaç satılmak durumunda. Ancak sistemde kaynaklı şekilde bulunmadığı için gıda takviyeleri ile ilgili birçok sorun ile karşılaşacağız. Sahte vitamin ve benzeri gıda takviyeleri sorunu yaşanıyor, yaşanmaya da devam edecek. Devlet güvencesi olarak SGK şemsiyesi altında olan vatandaşlarımızın yüzde 90’un reçetelerinde katkı payı olacak. Emekli olanlar, asgari ücretle geçinenler için durum zor. Hasta vatandaşlar gelip reçetesini uzatıyor, katkı payının fiyatını söylediğimizde ‘acil olmayan ilaçları almayayım’ diyor. Doktorun uygun gördüğü tedavi yarım kalıyor. Ekonomi düzelmediği takdirde bugün ilaca, yarın ekmeğe zam yapılacak.”

VATANDAŞIN CEBİNE GÖZ DİKTİLER

“Her şeye zam geldiği için, ilaca zam gelmesi normal gibi davranılıyor ancak ilaca ödenen pay farkı artıyor” diyen Eczacı Şerife Arıkan ise diğer ürünlere yapılan zamla ilaç zammının aynı olmadığının altını çizdi. Yurttaşların ödediği fiyat farkının artırıldığını aktaran Arıkan, “Son zamanlarda artırılan ilaç zamlarından eczacılar kazanmıyor. Çok yüksek vergi ödememize rağmen zamlardaki tüm kâr da iktidara gidiyor. Sağlıkta Dönüşüm sistemi ile sağlık sisteminin canına okudular, bunun ardıllarını da eczanelere yansıyor. Sağlıkta özelleştirmenin aynısını market eczacılık sistemi ile getirmeye çalışıyorlar. Bu son derece tehlikeli. Daha önce denediler direndik. Halk sağlığını da etkiler. Vatandaşın cebine göz koyulmuş.”

***

Kanser ilaçları çok pahalı

Kanser hastalarının ulaşmakta zorlandıkları kanser ilaçlarının fiyatları oldukça yükselecek. Bazı kanser ilaçlarının zamlı fiyatlarının şöyle olması bekleniyor:

• Kemoterapi ilacı ‘Mabhtera’nın 11 bin 38 lira 52 kuruş olan fiyatının 13 bin 798 lira 13 kuruş olması bekleniyor.

• Baş-boyun kanseri hastaları için kullanılan 16 bin 305 lira 88 kuruş olan ‘Erbitux’ isimli ilacın fiyatının 20 bin 382 lira 35 kuruş olması bekleniyor.

• Meme ve gastrik kanser için kullanılan ‘Herceptin’ isimli ilacın 4 bin 887 lira 9 kuruş olan fiyatının 6 bin 108 lira olması bekleniyor.

• Kolon kanserinde kullanılan “Altuzan”’ın 2 bin 896 lira 49 kuruş olan fiyatının 3 bin 621 lira olması bekleniyor.