Bu kez de İnlice plajına göz diktiler

Muğla Akbelen ormanlarında Limak ve IC İçtaş iştiraki YK Enerji’nin termik santral için orman sahasını talan etmesi ülke gündemini meşgul ederken, AKP’nin yeni hedefinin Fethiye’deki İnlice sahili olduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Akbelen’deki ağaç kesimine karşı halkın direnişi sürerken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözünü bu defa Fethiye’nin İnlice plajına dikti. 18 Mayıs 2012’den bu yana Fethiye Belediyesi tarafından işletilmekte olan İnlice halk plajının sözleşmesi 31 Aralık 2021 tarihinde sona erdi. Ancak o tarihten sonra sözleşme bir türlü yenilenmedi. Fethiye’nin CHP’li Belediye Başkanı Alim Karaca, plajı tekrar işletmek istediklerini belirterek "Denizlerimiz, sahillerimiz halkındır, sermayenin değil" dedi.

MÜRACAATLARA YANIT YOK

Fethiye’nin en çok tercih edilen halk plajı durumundaki İnlice halk plajı, bugünlerde adeta kaderine terk edilmiş durumda. 2019’da yerel seçimleri kazanan CHP’li belediye, dönem zarfında plajdaki restoranı, mesciti, duş yerlerini, sahildeki tüm şezlong ve şemsiye gibi üniteleri yeniledi. Her yaz yaklaşık 30 personelin istihdam edildiği, giriş ücreti alınmayan ve çayın yalnızca 1 TL’ye satıldığı plaj için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Aralık 2021 tarihinden bu yana yeni bir ihale açmadı.

Fethiye Belediyesi’nin bu konudaki resmî müracaatına ise Bakanlık tarafından yanıt dahi verilmedi. 14 Mayıs genel seçimlerinde AKP Muğla listelerinden tekrar aday gösterilmeyen AKP Muğla eski milletvekili Yelda Erol Gökcan bu konuda hiçbir yetkisi olmamasına rağmen yaptığı açıklamada "Buranın işletmesini birkaç yıldır Fethiye Belediyesi yapıyordu. Ama sözleşme süresi bitti. Bizler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Muğla Valiliği ile görüştük. Önümüzdeki süreçte bu plajın işletmesi İnlice Dayanışma Derneği’ne devrolacak” demişti. Bunun üzerine Fethiye Belediye Başkanı Karaca duruma tepki göstermiş ve "İktidar yanlısı MUÇEV adlı özel şirket sadece Fethiye’nin değil, neredeyse tüm Muğla’nın koylarına çökmüş durumda. Yeter artık, elinizi İnlice’den çekin” dedi. Karaca, belediyeden alınan İnlice halk plajını tekrar işletmek istediklerini, plajının işletme haklarının tekrar belediyeye verilmesini isteyerek, özetle şunları söyledi: “Geçtiğimiz günlerde muhtarlar, dernek başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halkımız ile bir toplantı yaptık. Toplantıda ‘siz işletmek istiyorsanız, buyurun işletin’ dedik. Dernek başkanı ‘belediyenin güçlü bir kurum olduğunu, çok güzel işler yapıldığını, bu yüzden de eskiden olduğu gibi yine belediyenin işletmesinin daha uygun olacağını’ söyledi. Yurttaşlarımız da belediyenin işletmesini istedi. Çevre Bakanlığı talebimizi kabul ederse, burayı yenileyip, paket arıtma yaparak mavi bayraklı plaj haline getirmek istiyoruz. İnlice plajı şu an çok kötü bir durumda. Her taraf çöp içinde.”