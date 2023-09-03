Bu kez hakları için madendeler

Eskişehir’deki Yunus Emre Termik Santrali’nde çalışan 165 madenci ödenmeyen maaşları için günlerdir açlık grevinde. Haklarına şirket tarafından el konulduğunu söyleyen işçiler, sonuna kadar mücadele edecek.

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan SSS Yıldızlar Holding’e bağlı Doruk Madencilik işçileri, haklarını alamadıkları gerekçesiyle yeraltında başlattıkları açlık grevinde 48 saati geride bıraktı.

Koyunağılı köyündeki Yunus Emre Termik Santrali olarak faaliyet gösteren kömür maden ocağında çalışan işçiler haklarını alamadıkları için önce 5 gün oturma eylemi gerçekleştirdi. Taleplerine karşılık bulamayan işçiler, madene bu sefer eylem için girdi. Maaşlarını alamadıkları ve sosyal haklarının şirket tarafından el konulduğunu aktaran işçilerin açlık grevinde 2 kişi rahatsızlanarak dışarı çıkartıldı.

Madende açlık grevinde olan Sinan Koçak, yaşadıkları sorunu yerin altında kayda aldı. Sorunları ve taleplerini madende çektiği video ile anlatan Koçak, diğer arkadaşları adına da şöyle konuştu: “Şirket devrolduktan sonra 250 kişi ücretsiz izne çıkarılmaya zorlandık. Geriye kalan arkadaşlarımız ise maaşlarını düzensiz ve zamanında alamadı. Bu süreçte bu ücretsiz izin sürecine dayanamayıp işten ayrılan arkadaşlarımıza da vaat edilen kıdem tazminatları ödenmedi. 7’nci ve 8’inci ayın maaşları bize bildirim yapılmaksızın yerüstü sigortası ve yerüstü maaşı olarak yatırıldı. Yönetime başvurduk, sendikamız birçok görüşmeler yaptı fakat olumlu neticeler alınmadı. İşimizi aksatmadan vardiyalarımıza geldik, vardiya sonlarında evlerimize gitmek yerine oturma eylemi yaprak hak aramak başladık. Bundan da bir netice alamadığımız için yeraltında eylem kararı aldık. Haklarımızı alabilmek için sonuna kadar bu eylemi devam ettireceğiz.”

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şubesi Şube Sekreteri Selim Arslan ise şunları söyledi: “165 kişi habersiz bir şekilde yeraltında çalışırken yer üstüne çıkartıldı. Normalde kendilerine tebliğ edilmeleri lazımdı. Bunların hiçbiri olmadı. Bu da bardağı taşıran son damla oldu. İki kişi rahatsızlandı, onları hastaneye gönderdik. Yeraltı eylemi başladığında müdürler geldiler. Birkaç teklifte bulundular. Şu ana kadar vaatler yerine gelmediği için arkadaşlarımız onlara inanmıyor. ‘Paramızı istiyoruz’ dediler.”