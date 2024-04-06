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31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Bu kez indirim haberi geldi: Bir sigara grubunda fiyatlar düştü

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubunda indirim yapıldığını duyurdu.

Ekonomi
  • 06.04.2024 10:42
  • Giriş: 06.04.2024 10:42
  • Güncelleme: 06.04.2024 10:51
Kaynak: Haber Merkezi
Bu kez indirim haberi geldi: Bir sigara grubunda fiyatlar düştü
Fotoğraf: Freepik

Hafta içi art arda gelen sigara zamlarının ardından bu kez JTİ grubunun bazı markalarında 1 TL indirim yapıldı. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "JTİ firmasının ikinci kez revize etiği liste tüketiciler için iyi bir gelişme ama biz bayiler için çile ve eziyete dönüşmüş oluyor ve sitemde sürekli değişiklik yapmak zorunda kalıyoruz" dedi.

Dündar, JTİ'nin indirim kararını rakiplerinin düşük zam yapmasına bağladı.

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