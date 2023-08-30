Bu koşullarda müzeye sadece turistler girebilir

Oğulcan AYDIN

Ayasofya Tarihi Müzesi’ne girişlerindeki fahiş fiyat ve Müze Kart’ın girişlerde geçersiz olması tepkilere neden oldu. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, BirGün’e yaptığı açıklamada, belirlenen fiyatın fahiş olduğunu söyledi. Yavaşçay, şu ifadeleri kullandı: “İnsanların Ayasofya’nın tarihini öğrenmesi açısından bu güzel bir gelişme. Ancak giriş ücreti 250 TL olarak belirlendi. Ekonomik olarak kötü durumdayız. Bizim vatandaşlarımızın bu müzeye bu parayı verip gezmesi neredeyse imkânsız.” Yavaşçay şöyle devam etti: “Bu fiyata gezemezsiniz. Ayrıca burada müze kart da geçmiyor. Tanıtım yapılmış olmasına rağmen müze kart geçmemesiyle ilgili bir açıklama da yapılmadı. Bu fiyatla sadece turistler ziyaret edebilir.”

NE OLMUŞTU?

2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ayasofya’nın statüsü değiştirilmişti. Kararname gereğince, Ayasofya Müzesi, camii olmuştu. Müzeden kalan tarihi eserler ise Sultanahmet Meydanı’nın simgelerinden olan, eski adıyla Tapu ve Kadastro binasına yerleştirilmişti. Binanın ismi Ayasofya Tarihi Müzesi olmuştu.