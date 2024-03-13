Bu plan Kaş’ı bitirecek

İtirazların ardından defalarca iptal ve ardından revize edilen Kaş’taki doğal ve arkeolojik sit alanlarını imara açacak plana ilişkin cuma günü keşif yapılacak. Planlar antik kenti, caretta carettaları, zeytinlikleri tehdit ediyor.

Gökay BAŞCAN

Antalya’nın Kaş ilçesinde içerisinde sit ve özel koruma bölgelerinin bulunduğu yapılaşmaya izin verilen alanda betonlaştırma ısrarı sürüyor. İmara açılmak istenen bölgede Kaş Belediyesi’nin toplam 28 milyon 700 bin TL’ye sattığı, 7 bin 744 metrekare büyüklüğündeki iki parsel de bulunuyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan ‘Kaş Patara Özel Çevre Koruma Bölgesine ait 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ne karşı açılan dava kapsamında Cuma günü bölgede keşif yapılacak.

DAVA AÇILDI

Korunması gereken alanları tahrip edecek, bölgedeki yapılaşmayı artıracak “’1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği’ ilk olarak 18 Mart 2022’de askıya çıkartıldı. Bölge halkının, çevre derneklerinin ve meslek odalarını itirazları sonucu 25 Ocak 2023’te tekrar askıya çıkartıldı. İkinci kez askıya çıkartılan plana da yapılan 3 itirazın bir kısmı kabul edildi, bir kısmı reddedildi. Ve sonra olarak plan 5 Haziran 2023’te askıya çıkartıldı. Plana, Kaş Çevre ve Kültür Derneği, Peyzaj Mimarları Odası ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi Eylül 2023’te dava açtı. Meslek odalarının ve çevre derneklerinin açtığı davada plana ilişkin itirazlar şu şekilde sıralandı:

• Hazırlanan planda 1. derece doğal sit alanı olan Fırnaz Koyu’nun içinde yol oluşturmuştur. Biyolojik sistem ve ekolojik verimlilik açısından hassas olan bu bölgeler yoğun yapılaşmayı kaldıramayacak, bu durum kıyının kirlenmesi ve mekânsal bozulmayı beraberinde getirecek. Sit alanı olan bölgenin içinden 15 metrelik yol geçirmek ilerde ağır tahribatlara neden olacak bir planlama hatasıdır. Bölgede yapılaşma kanunen mümkün değildir.

• Planda Patara özel çevre koruma bölgeleri, 1. derece doğal sit ve 3. derece arkeolojik sit alanı içindeki kooperatif alanları tarla olarak planlanmışken, iptali istenen planan, alanların karma konut ticaret alanı olarak belirlendiği gözükmekte. Bu değişiklik; orman, zeytincilik, toprak ve çevre kanuna uygun değildir.

• Patara kumsalı caretta caretta kaplumbağalarının 1. derece yumurtlama ve üreme alanı olarak koruma altındadır. Yeni yapılaşma talepleri, ikinci konut villaların artması, hem antik şehri beton altına alacak hem de bu villaların sebep olacağı insani faaliyetlerde görülecek artış nesli tükenmekte olan carettaların popülasyonunu tehlikeye atacaktır

• Zeytincilik Kanunu’na aykırı olarak mevcut plan alan kullanımında, iklim değişikliğini tetikleyecek biyolojik ve ekolojik sistemlerin çöküntüye uğramasını beraberinde getirecek

• İptali istenen plan, Bern Sözleşmesi kararlarını ihlal etmekte, bölgeye Özel Koruma Alanı statüsünü kazandıran Barcelona Sözleşmesi’ne aykırı olmakta ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, Patara'nın Dünya Mirası Listesine alınması yönündeki çabalarına zıtlık teşkil etmektedir.

KEŞİF YAPACAK

İtirazların ardından mahkeme, bölgede keşif yapılmasına ve bilirkişi raporu hazırlanmasına karar verildi. Bölge halkı keşif öncesi çağrı yaparak Kaş’a sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Keşif 15 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek. Öte yandan, yine aynı süre zarfında imar planları kabul edilen alanın üst planı olan 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planı’na da dava açıldı ve halen Danıştay 6. Dairesi’nde görülüyor.