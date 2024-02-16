Bu şartlarda geçin geçinebilirsen!

BİSAM verilerine göre 4 kişilik ailenin bir günlük gıda masrafı tam 501 lira. Açlık sınırı 15 bin lirayı geçerken yoksulluk ise 52 bin liraya dayandı. Bir kişinin ise bir ay geçinebilmesi için en az 24 bin liraya ihtiyacı var.

Yaren ÇOLAK

Ülkede her gün her yurttaş yoksulluğun başka bir boyutunu yaşarken açlık sınırı da arttıkça artıyor. Türkiye’de sağlıklı ve dengeli beslenmek için dört kişilik bir ailenin günlük ihtiyacı olan miktar 500 lirayı geçti. Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırma Merkezi’nin (BİSAM), ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ocak 2024 Dönem Raporu’na göre dört kişilik bir aile için açlık sınırı 15 bin lirayı geçti. Yoksulluk sınırı 51 bin 998 liraya ulaşırken tek başına yaşayan bir kişi için gereken para ise 23 bin 914 lira oldu.

ÇOCUKLAR İÇİN 6 BİN 927 LİRA LAZIM

Rapora göre yetişkin bir erkeğin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için tüketmesi gereken gıdaların aylık karşılığı 4 bin 127 liraya çıkarken yetişkin bir kadın için ise 3 bin 979 lira oldu. 15-18 yaş bir genç için 4 bin 200 TL, 4-6 yaş arası bir çocuk için de 2 bin 727 lira gerekiyor. Toplam bir aylık sağlıklı beslenme için 15 bin 33 TL’nin zorunlu olduğuna dikkat çekilen raporda, “Eğitim, sağlık, barınma, eğlence, ısınma, ulaşım gibi giderler ile birlikte bir ailenin yapması gereken harcama tutarı 51 bin 998 liraya ulaştı” denildi.

BİR AİLEYE SADECE DOYMAK İÇİN 500 LİRA ŞART

Aile bireyine göre harcama gereksinimi ise şöyle:

• 4-6 yaş grubu: 90,90 TL

• 10-18 yaş grubu: 139,99 TL

• Yetişkin erkek: 137,55 TL

• Yetişkin kadın: 132,65 TL

• Toplam: 501,09

Harcamalarda süt ve süt ürünleri yüzde 30,6 ile en yüksek paya sahip olurken et, yumurta ve kurubaklagil grubunun payı yüzde 27.9 ile ikinci sırada yer aldı. Sebze ve meyvenin harcamalar içindeki payı yüzde 24,2; ekmek, makarna için ise pay yüzde 9,2 oldu.

Raporda şu ifadelere yer verildi: “Her bir aile ferdinin sağlıklı beslenmesi için gereksinim duyduğu gıda grubu ve alması gereken kalori miktarı farklılık göstermektedir. Örneğin tüketilmesi gereken ekmek miktarı kadın ve erkek açısından anlamlı düzeyde farklıdır. Süt ve süt ürünleri tüketiminde 10-18 yaş arasındaki bir gencin harcama gereksinimi, yetişkin erkek ve kadından fazlayken, yumurta 4-6 yaş grubu için daha önemlidir. Günlük 501 liralık harcama içinde en maliyetli tüketim kalemi yaklaşık 42.84 lira ile 10-18 yaş arası bir gencin tüketmesi gereken süt ve süt ürünleri miktarıdır. 4-6 yaş arası bir çocuğun tüketmesi gereken yumurta miktarı yetişkinlerden fazladır.”

∗∗∗

4 KİŞİLİK BİR AİLENİN GÜNLÜK HARCAMASI (LİRA)