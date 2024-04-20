Bu sefer de kafeleri bastılar

Haber Merkezi

Enflasyon artıyor, alım gücü eriyor, pahalılık cep yakıyor. Dışarıda yiyip içmek adeta lüks oldu. Ekonomiyi krize sürükleyen iktidar ise neden olduğu bu tabloyu gizlemek, kendisine yönelen tepkileri savuşturmak için hedef saptırmaya devam ediyor. Daha önce patates ve soğan depolarını basan iktidar bu kez de pahalılıktan sorumlu tuttuğu bar, restoran ve kafelere baskınlar düzenlemeye başladı.

Sosyal medyada başlayan, cumartesi ve pazar günleri kafe ve lokantalara ‘fahiş fiyat boykotu’na AKP medyasından tam destek gelirken iktidar da harekete geçti. Ticaret Bakanlığı ekipleri ülke genelinde restoran, lokanta, kafe, pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, iş yerlerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne, tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde konulup konulmadığı incelendi.