Bu topraklarda ayçiçek yetişir, asfalt değil

HABER MERKEZİ

5’li çete üyesi Kolin’in Türkiye Şeker Fabrikaları’nın elinden alınan tarım arazisinde inşaatına başladığı asfalt plant tesisine karşı direniş sürüyor.

Kırklareli’nin Lüleburgaz Turgutbey köyünde inşaatı süren tesise karşı bölge halkı tarafından toplanan imzalar Kırklareli Çevre Şehircilk ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İmzaların teslim edilmesinin ardından yapılan basın açıklaması, kamu binasının önünde olduğu gerekçesiyle engellenmek istedi. Lülerburgaz Emek ve Demokrasi Platformu üyeleri, bunun üzerine açıklamayı öğretmenevi önündeki Kırklareli Özgürlük parkı önünde yapıldı.

Turgutbetbey Kadınları adına konuşan Binnur Dinç, “Trakya'nın kadınları çalışkandır,güneşi tarlalarında alnında hisseden kadınlardır.Ama bizim tarım topraklarımız büyük şirketlere peşkeş çekilmektedir.Bizim topraklarımızda ayçiçek yetişir asfalt değil” dedi.

Turgutbey köylülerinden Birol Topal ise “Yıllarca çiftçilerin, ülkemiz için ürettiği pancarları teslim ettiği Turgutbey pancar kantarı bu günlerde zehir saçan asfalt plent tesisine ev sahipliği yapıyor. Trakya'da tarım topraklarının amaç dışı kullanılmasına şahit oluyoruz. Poyralı, Yenice, Kapaklı, Evciler, Ataköy gibi bir çok köyde taşocakları köylüleri canından bezdirdi. Aaskeriyeye vereceği zararlar hiç hesaplanmadan, asfalt plent tesisi için izin verildi. İzni veren devlet kurumları bu zehir saçan tesiste tarımdan, gıdadan ve insan sağlığından daha önemli nasıl bir kamu yararı görmüşlerdir? Herkesin gözü önünde yaşanan bu doğa katliamının durdurulmasını beklerken tam tersine Lüleburgaz'ın tamamında her türlü eylem Ağustos ayı boyunca yasaklandı” ifadelerini kullandı.