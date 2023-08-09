Bu utanç devletin

Abisinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından cinsel istimara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu, devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı. Hatta çocuğa uyuşturucu bile kullandırıldı.

İsmail ARI

Devlet yine koruması gereken bir çocuğu korumadı. Defalarca cinsel istismara maruz bırakılan bir çocuğun koruma altına alındıktan sonra da birçok kez aynı şeyi yaşadığı ortaya çıktı.

B. A. isimli özel gereksinimleri olan bir kız çocuğu, küçük yaşlarda aile içi ve aile dışı cinsel istismara maruz bırakıldı. B. A.’yı istismar eden abisi E. A. ile aile üyesi olmayan iki kişi Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cinsel istismardan tutuklandı. Ardından B. A. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Yalova’da “koruma” altına alındı.

İTİRAFLARLA DOLU RAPOR

Fakat bir süre sonra anneannesine teslim edildi. Anneannesi bakamayacağını söyleyip çocuğun yeniden koruma altına alınmasını talep etti. 2020’nin Eylül ayında Çocuk Mahkemesi kararı ile 14 yaşında yeniden koruma altına alındı. Erzurum Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi’ne yerleştirilen B. A. burada da korunmadı. BirGün’ün ulaştığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 4 Ocak 2022 tarihli ve “gizli” ibareli raporlarında B. A.’nın koruma altındayken de defalarca cinsel istismara maruz bırakıldığı ifade edildi. Raporlarda devletin çocuğu korumadığı şu ifadelerle anlatıldı: “B.A. özel eğitim okulu 9’uncu sınıf öğrencisidir. Çocuk kuruluştan izinsiz ayrılmaya başlamış, dışarıdaki olumsuz çevresi nedeniyle birçok kez cinsel istismara maruz kaldığı öğrenilmiştir. Instagram’daki yazışmalarına çocukla birlikte bakılmış, birçok erkek tarafından uygunsuz teklifler yapıldığı görülmüştür. Kendisine uyuşturucu madde kullandırıldığını beyan etmektedir. Dışarıda başına olumsuz şeyler geldiğini ifade etmektedir. Birçok defa nitelikli cinsel istismar olayı yaşadığı…”

‘SORUŞTURMA AÇILMADI’

Bakanlığın raporlarında çocuğu cinsel istismara maruz bırakanlar hakkında şikâyetlerin yapıldığı ve adli süreçlerin devam ettiği ifade edildi. Fakat raporlarda koruma altındaki çocuğu kimlerin istismar ettiği, hukuki bir sürecin başlayıp başlamadığı ise açıklanmadı. Çocuğu korumayan ve ihmaller nedeniyle defalarca cinsel istismara maruz bırakılmasına neden olan bakanlık personelleri hakkında da bir soruşturma açılıp açılmadığına dair bir bilgiye yer verilmedi. BirGün’ün bakanlık kaynaklarından edindiği bilgilere göre ise bu konuda hiçbir bakanlık personeli hakkında soruşturma başlatılmadı.

DİYANET’İN ARKA BAHÇESİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adeta Diyanet İşleri Başkanlığı’nın arka bahçesi gibi. Sosyal hizmet uzmanlarının, psikologların görev yapması gereken bakanlığın birçok yöneticisi ilahiyat fakültesi mezunu. Hatta Aile ve sosyal hizmet il müdürlerinin çok büyük bir kısmının ilahiyat fakültesi mezunu olması, kurum içerisinde ciddi bir rahatsızlık yaratıyor. Cemaatlerin bakanlık içerisinde hızla örgütlediğini belirten bakanlık personelleri ise liyakatsizliğe dikkat çekiyor ve birçok skandalın üzerinin kapatıldığını iddia ediyor.