Bu zamlar yaya bırakır

İstanbul’da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51,52 oranında zam yapıldı. Taksi açılış ücreti 70 TL, okul servisi en kısa mesafe için bin 300 TL’ye çıktı. TÜKODER, “Dar gelirliye büyük yük, zamları geri çekin” çağrısı yaptı.

Ekonomi Servisi

Seçim sonrası döviz kurları ve vergi artışlarıyla akaryakıt fiyatlarının yüzde 97 yükselmesi toplu ulaşım zamlarını da beraberinde getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce'nin başkanlığında toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servisine zam teklifi görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi.

Kabul edilen zam teklifi kapsamında, tam elektronik bilet ücreti 9,90 liradan 15 liraya, öğrenci elektronik bileti 4,83 liradan 7,32 liraya, öğretmen elektronik bileti 7,09 liradan 10,74 liraya, tam abonman ücreti 777 liradan bin 177 liraya, öğrenci abonman ücreti ise 140 liradan 212 liraya yükseldi.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti 12,65 liradan 19,17 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 8,51 liradan 13,75 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 100,80 liradan 152,73 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 40 liradan 70 liraya çıktı. Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 7 liradan 12 liraya çıkarılırken, öğrenci için bu ücret 5 liradan 8 liraya yükseldi.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti 792 liradan 1300 liraya çıkarıldı. Personel servisi ise 10-17 koltuklu minibüsler için ücreti 422,40 liradan 640,02 liraya yükseltildi.

TAKSİCİLER TEPKİLİ

Toplantıya katılan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu zammı kabul etmediklerini söyleyerek salonu terk etti. Daha önce yüzde 100 oranında zam beklediklerini açıklayan Aksu, "Esnafımız zor durumda, bu iş sürdürülebilirlikten çıktı. Gerçekten, yakıt fiyatından bir oran bile teklif edilmedi, esnafla dalga geçiliyor. Kesinlikle bu oranları uygulamıyoruz. Ayara gitmeyeceğiz, kabul etmiyoruz. Servis, dolmuş, taksi dolmuş, taksici esnafı olarak bu tarifeleri kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün esnaf grubu kontak kapatmak zorunda kalacak" dedi. Aksu, yarın İstanbul Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği’nin olağanüstü toplanacağını ve yeni ücret tarifesi açıklayacağını söyledi.

ANTALYA’DA TAKSİ ÜCRETLERİNE YÜZDE 42 ZAM

Antalya’da taksimetre ücretine yüzde 42 artış yapıldı. Taksimetre açılışı 14 TL’den 20 TL’ye, kilometre ücreti 18 TL’den 25 TL’ye çıkarken; saat ücreti 84 TL, birim metre (100 metre) 2,5 TL, indi bindi ise 50 TL’den 60 TL oldu. Yeni tarifenin 15 Ağustos’ta uygulamaya geçeceği öğrenildi.

ZAMLAR GERİ ÇEKİLSİN

Toplu ulaşıma zamların dar gelirliler üzerinde büyük yük oluşturacağını vurgulayan Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, zamların geri çekilmesini istedi. Koçal, "Zam kararı, tüketicilerimizin hayatını olumsuz yönde etkileyecek ve ulaşım maliyetlerini artırarak zorlayacak, günlük hayatı ciddi şekilde etkileyecek. Özellikle dar gelirli kesimlerde ve ulaşımı sıkça kullanan ailelerde büyük bir yük oluşturacaktır" dedi. Koçal, "Tüketicilerin bu tür karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesi ve onların görüşleri ile taleplerinin dikkate alınması, adil ve dengeli bir çözüm bulunmasına katkı sağlayacaktır. Yetkilileri tüketicilerin taleplerini ve endişelerini dinlemeye, bu zam kararını yeniden değerlendirmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.