Buca Belediyesi işçileri iş bıraktı

Buca Belediyesi işçileri, ek zam ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi talebiyle iş bıraktı. İşçiler, "Belediye yönetimi taleplerimize karşılık versin. Yoksa iş bırakmaya devam edeceğiz" dediler.

BİRGÜN EGE

Her geçen gün artan enflasyon, emekçileri zor durumda bırakıyor. İzmir’in en kalabalık ilçesi olan Buca’da belediye işçileri; açlık sınırı seviyesindeki ücretlerine ek zam yapılması, ücretlerinin ve sosyal haklarının zamanında ödenmesi talep etti.

Belediye ise işçilerin talebini karşılıksız bırakması sonrası işçiler bugün iş bıraktı.

DİSK’e bağlı Genel-İş 5 No’lu Şube’nin örgütlü olduğu belediyede, işçiler iş bırakarak belediye binası önünde eylem gerçekleştirdi. İşçiler belediye binası önüne ‘Geçinemiyoruz’ pankartı astı.

Genel-İş 5 No’lu Şubesi Başkanı Savaş Aras yaptığı açıklamada, "Belediye yönetiminin tarafımıza iletmiş olduğu teklif taban ücret 500 TL, yemek ücreti 90 TL, gıda kartı da bin 300 TL olacak şekildedir. Bizlere iletilen bu teklif taleplerimizi karşılamamaktadır. Aldığımız ücretler asgari ücret bandında. Sosyal haklar dahil olmak üzere yüzde 50 zam talep ediyoruz. 55 TL olan yemek parasını 115 TL’ye çıkarılmasını istedik. İşveren tarafından cevap gelmedi" dedi.

BELEDİYE YÖNETİMİ TALEPLERİMİZE KARŞILIK VERSİN

Aras şunları dile getirdi: "Toplu iş sözleşmesinde yüzde 20 enflasyon farkı hakkımız bulunuyor. Üzerine yüzde 30 ile birlikte yüzde 50 zam talep ediyoruz. Ayrıca geçtiğimiz ayın gıda kartlarının, bu ayki maaşımızın ve gıda kartlarımızın günü geçmesine rağmen hala yatırılmaması nedenleri ile birlikte, çarşamba günü ertelemiş olduğumuz iş bırakma eylemimizi yarın sabah tüm birimlerin mesai saati başlangıcı ile birlikte Buca Belediyesi ana hizmet binası önünde iş başı yaparak hayata geçiriyoruz. Belediye yönetimi taleplerimize karşılık versin. Yoksa iş bırakmaya devam edeceğiz."