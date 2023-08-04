Buca ve Bayraklı işçilerinden ek protokol talebi: Geçinemiyoruz

Buca ve Bayraklı Belediyesi işçileri, ek protokol talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. İşçiler, "Ücrette adalet istiyoruz, geçinemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi.

BİRGÜN EGE

DİSK’e bağlı Genel-İş 6 Nolu şubenin örgütlü olduğu Bayraklı ve Buca Belediyesi işçileri, artan enflasyon karşısında ücretlerin erimesi sonrası ek protokol talebiyle basın açıklaması düzenledi. İşçiler, "İnsanca yaşayacak bir ücret için talebimizin karşılanmasını istiyoruz" dediler.

Buca ve Bayraklı Belediyesi binası önünde yapılan ortak açıklamada, "Ülkemizdeki ekonomik kriz, derinleşiyor. İşçilerin ve emekçilerin geçim sorunları ise, buna bağlı olarak, gün geçtikçe büyüyor. ‘Dövizi kontrol altına aldık’, ‘Enflasyon düşüyor’ gibi söylemlerin gerçeği yansıtmadığını, hep birlikte yaşayarak görüyoruz. Döviz ve akaryakıt rekor üstüne rekor kırıyor, enflasyon ise yalnızca TÜİK sepetinde düşüyor. Çarşıda, pazarda ve markette, her gün yapılan zamlar, hız kesmeden devam ediyor. Yani seçimlerden önce kaşıkla verilen ne varsa, şimdi kepçeyle, kazanla geri alınıyor" denildi.

"BELEDİYE GÖRÜŞME TALEBİNE OLUMLU DÖNÜŞ YAPMADI"

Ek protokol için belediye yönetimlerinden görüşme talebinde bulunduklarını ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını belirtilen açıklamada şunlar ifade edildi: "Tüm bu ağır koşullar bizleri kuşatırken, ücretlerdeki erime ise, her geçen gün artıyor. Toplu iş sözleşmeleri ile elde edilen ücret artışları, artan hayat pahalılığı karşısında, zaman içinde eriyor. İşverenler bu sefer de ekonomik ve siyasal belirsizlikleri ileri sürerek, toplu sözleşmelerde işçi ücretlerini, baskılamaya çalışıyor. Ülke genelinde, sendikalı ve toplu iş sözleşmeli işçi sayısı zaten yüzde 10. Böyle bir ortam içerisinde, asgari ücret tüm sendikalı işyerlerini de kuşatmış duruma geliyor. İnsanca yaşayacak bir ücret için talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Ücrette adalet istiyoruz, geçinemiyoruz."