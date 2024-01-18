BUDO'da yeni sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO), fırtına nedeniyle yeni sefer iptalleri yapıldı.

Marmara Denizi'nde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden 4'ü daha iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşullarından dolayı gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun 09.30-12.55 saatlerindeki 6 seferi de aynı gerekçeyle yapılamamıştı.