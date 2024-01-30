BUDO duyurdu: 4 sefer daha iptal edildi

BUDO, 4 seferin daha olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferler iptal edildiğini duyurdu. BUDO'nun sabah saatlerinde de bazı seferleri iptal edilmişti.

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Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. BUDO'nun internet sitesinde seferlere ilişkin açıklama yapıldı. BUDO tarafından yapılan başka bir açıklamaya göre, saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 16.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Aynı gerekçeyle BUDO'nun 07.00-12.55 saatlerindeki 8 seferi de iptal edilmişti. İDO'nun bazı seferleri iptal edildi