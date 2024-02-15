BUDO duyurdu: 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.

AA'nın aktardığına göre, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuru şu şekilde:

Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.