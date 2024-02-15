BUDO duyurdu: 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi
Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildi.
Kaynak: AA
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları sebebiyle yapılamayacak.
AA'nın aktardığına göre, Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuru şu şekilde:
Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas) ve Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) arasındaki 12.55'e kadar gerçekleştirilecek 8 sefer fırtına nedeniyle iptal edildi.
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