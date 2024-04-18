BUDO duyurdu: Bazı seferler iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nce işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüslerinin seferlerinden 8'i kuvvetli rüzgar nedeniyle iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı gerekçeyle BUDO'nun saat 07.00 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamadı.