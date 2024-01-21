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BUDO'nun 14 seferi iptal edildi

BUDO'nun 14 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Güncel
  • 21.01.2024 09:43
  • Giriş: 21.01.2024 09:43
  • Güncelleme: 21.01.2024 09:47
BUDO'nun 14 seferi iptal edildi
Fotoğraf: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) 14 seferi, iptal edildi. 

Seferlerin olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacağı aktarıldı.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, saat 08.00, 09.30, 13.30, 16.45 ve 19.15'teki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleriyle 08.30, 10.30, 14.00, 17.00 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle 09.30 Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 14.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 15.25'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de gerçekleştirilemeyecek.

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