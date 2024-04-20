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BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi. Duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Güncel
  • 20.04.2024 15:27
  • Giriş: 20.04.2024 15:27
  • Güncelleme: 20.04.2024 15:31
Kaynak: Haber Merkezi
BUDO'nun 4 seferi iptal edildi
Fotoğraf: Depophotos

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) internet sitesinde yer verilen duyuruya göre, bugün için planlanan 4 sefer yapılamayacak. 

Duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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