BUDO'nun 4 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri'nin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi. Duyuruya göre, saat 16.00 ve 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 16.30 ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri yapılamayacak.

Güncel 20.04.2024 15:27 Giriş: 20.04.2024 15:27

Güncelleme: 20.04.2024 15:31 Kaynak: Haber Merkezi

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Fotoğraf: Depophotos