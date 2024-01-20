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BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

BUDO, bugün yapılacak olan 6 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal ettiğini duyurdu.

Güncel
  • 20.01.2024 09:26
  • Giriş: 20.01.2024 09:26
  • Güncelleme: 20.01.2024 09:30
Kaynak: AA
BUDO'nun 6 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince Bursa ile İstanbul arasında işletilen deniz otobüsü seferlerinden 6'sı kuvvetli rüzgar nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) web sayfasından seferler hakkında açıklama yapıldı.

Yapılan duyuruya göre, saat 09.30 Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ile 12.55 Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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