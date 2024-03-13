BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

Bursa Deniz Otobüsleri tarafından yapılan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 sefer iptal edildi. Aynı gerekçeyle saat 07.00'den 09.30'a kadar 4 sefer de yapılamamıştı.

Güncel 13.03.2024 09:54 Giriş: 13.03.2024 09:54

Güncelleme: 13.03.2024 09:57 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA