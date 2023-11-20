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BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtına sebebiyle bazı BUDO seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 20.11.2023 09:16
  • Giriş: 20.11.2023 09:16
  • Güncelleme: 20.11.2023 09:20
Kaynak: İHA
BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi
Fotoğraf: İHA

Marmara Bölgesini etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Bursa Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve saat 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)"

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