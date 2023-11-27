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BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Güncel
  • 27.11.2023 23:43
  • Giriş: 27.11.2023 23:43
  • Güncelleme: 27.11.2023 23:45
Kaynak: AA
BUDO'nun yarınki 12 seferi iptal edildi
FOTOĞRAF: AA

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsünün (BUDO) yarınki 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, yarın 07.00 ila 19.30 saatleri arasında yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin iptal edildiği bildirildi.

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