BUDO ve feribot seferlerine fırtına engeli

Bursa-İstanbul deniz otobüsü hattında bazı seferler iptal edilirken, Güney Marmara'da yapılacak feribot seferlerinin de iptal edildiği öğrenildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

FERİBOT SEFERLERİNE İPTAL

Güney Marmara'da yapılacak feribot seferlerinin olumsuz hava şartları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada Narlı, Avşa, Ekinlik, Marmara Adası ve Paşalimanı Adası hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği bildirildi.

İSTANBUL'DA LODOS ETKİLİ OLUYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıktı. Lodos, Üsküdar sahilinde de etkisini gösterdi. Kadıköy ve Beykoz kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, sahil kenarında fotoğraf çekmek isteyenler lodos etkisiyle savrulduğu görüldü.