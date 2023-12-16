BUDO ve İDO'dan peş peşe sefer iptalleri

İDO, hava muhalefeti nedeniyle saat 19.00'a kadar bazı seferlerini iptal etti. Bursa Deniz Otobüsleri'nin de bugünkü 12 seferi iptal edildi.

Güncel 16.12.2023 14:30 Giriş: 16.12.2023 14:30

Güncelleme: 16.12.2023 14:33 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 14.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa, 15.30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 18.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 18.15 Kadıköy-Yenikapı-Bursa ve 19.00 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri iptal edildi. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsleri'nin de (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak. BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.