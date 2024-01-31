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BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

BUDO, bugün yapılacak olan bazı seferlerinin olumsuz hava koşullar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Güncel
  • 31.01.2024 09:39
  • Giriş: 31.01.2024 09:39
  • Güncelleme: 31.01.2024 09:41
Kaynak: İHA
BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.

BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şu şekilde:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)" 

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