BUDO’nun bazı seferleri iptal edildi
BUDO, bugün yapılacak olan bazı seferlerinin olumsuz hava koşullar nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşullarından dolayı yapılamıyor.
BUDO, bugün yapacakları bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İptal edilen seferler şu şekilde:
07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 11:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas), 12:55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"
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