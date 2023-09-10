Buğra Gökce'den 'Kanal İstanbul için çalışmalar başlıyor' diyen Bakan Uraloğlu'na: Bu bir rant projesidir

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, 'Boğaz iki yönlü gemi trafiği için çok emniyetli değil. Mühendislik hesabı bu, ihtiyaç var” dedi. Uraloğlu'nun açıklamaları hakkında konuşan Buğra Gökce, "İstanbul'un temel ihtiyacı deprem öncelikli dönüşümdür. Bu mühendislik projesi değil rant projesidir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul Projesi'nin devam ettiğini ve proje gerekliliğini vurgulayarak, "İstanbul Boğazı, iki yönlü gemi trafiği için yeterince güvenli değil. Mühendislik hesapları bunu gösteriyor, bu nedenle projeye ihtiyaç var" dedi.

Uraloğlu, Kanal İstanbul projesinin yaklaşık 15-20 milyar dolarlık bir yatırım gerektireceğini ve finansmanın uygun olduğu zaman projenin başlayacağını söyledi.

Uraloğlu'nun 'Kanal İstanbul' ile ilgili değerlendirmeleri hakkında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, projenin bir mühendislik projesi değil bir rant projesi olduğunu söyledi.

İstanbul'un temel ihtiyacının deprem öncelikli dönüşüm olduğunu belirten Gökce, "Kanal İstanbul Projesi bir mühendislik projesi ve bir ihtiyaç olarak ele alınamaz. Ekosistemin dengesini bozan planlama hatalarının sonuçlarını en vahim bir şekilde çarpık kentleşen çevrelerde görüyoruz. Son olarak Başakşehir-Arnavutköy hattında zaten bir su toplanma hattının içerisinde yapılmış hastane çevresinde dere yataklarının nasıl sel baskınlarına maruz kaldığını gördük. Bu ekosisteme zarar vermek yer altı sularına zarar verdiği gibi yer üstü sularının da akış rejimini değiştirir. Esasında İstanbul'u başka bir formatta ötelemiş olur. Bu bir ihtiyaç değil rant projesidir. İstanbul'un temel öncelikli ihtiyacı eğer bir kamu kaynağı varsa ve yaratılabiliyorsa İstanbul'un deprem öncelikli dönüşümü olmalıdır. Riskli yapı stoğunu bulunduğu yerde eritmek önceliktir. Kamu öncelikleri bunun üzerinden planlanmalıdır. Yapı stoğunun risklerini azaltarak, can ve mal kaybı riskini en aza indirmek öncelik olmalıdır. Bizim İstanbul için önceliğimiz bu olmalıdır. Bunun dışındaki iş ve eylemler öncelik sırasının çok gerisindedir" ifadelerine yer verdi.